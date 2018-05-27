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ОДКБ, ШОС и Антитеррористический центр СНГ подписали меморандум о взаимопонимании

28.05.2018 17:20 — Разное | Интерфакс  
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Секретариат ОДКБ, Исполком региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС и Антитеррористический центр СНГ подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества и взаимодействия в борьбе с терроризмом.

"Документ подписали генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, директор Исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев и руководитель АТЦ СНГ Андрей Новиков", - сообщил в понедельник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Меморандум предусматривает обмен информацией об актуальных вызовах и угрозах террористического и экстремистского характера, борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также мероприятиях антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

"Стороны будут совместно совершенствовать сотрудничество и взаимодействие, проводить взаимные консультации по вопросам своей деятельности, участвовать в проведении научно-практических конференций, семинаров и других мероприятий в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом", - отметил В.Зайнетдинов.

Он сообщил, что для реализации меморандума предполагается создать постоянно действующую экспертную группу.

 
 
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Секретариат ОДКБ, Исполком региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС и Антитеррористический центр СНГ подписали меморандум о взаимопонимании по...
 
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