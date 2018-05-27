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"Детей-инвалидов в ГАЗели привязывают шарфами, а исполком покупает себе Qashqai". Нормально?

28.05.2018 18:10 — Разное | Партизан  
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В начале 2018 года интернет-порталы Беларуси публиковали информацию о покупке Пружанским райисполкомом нового Nissan Qashqai за 51,6 тыс. рублей, пишет 1reg.by. После жалобы жительницы города Пружаны госконтроль нашел нарушения законодательства о госзакупках.

Напомним: в прошлом сентябре Пружанский райисполком обзавелся новым Nissan Qashqai за 51,6 тыс. руб. в комплектации с полным приводом. По случайному совпадению это произошло незадолго до старта продаж белорусско-китайского автомобиля Geely Atlas. Но больше всего местную жительницу возмутило то, что дорогостоящая покупка произошла на фоне отсутствия специального автобуса для детей-инвалидов, который нужен в местном детском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.



К слову, о проблеме нехватки специального транспорта для детей-инвалидов в конце прошлого года писал журнал "Имена"

Мы связались с жительницей Пружан Викторией Оноховой-Журавлевой, которая подала жалобу в госконтроль:

"Меня возмутило, что такие дорогостоящие автомобили, причем не белорусского производства, покупают в условиях, когда социальная сфера в Пружанах полностью запущена. Дошло до того, что детей-инвалидов в обычной ГАЗели привязывают шарфами , чтобы они не падали, потому что специального автобуса для них нет. До сих пор пишут отписки, что делают все возможное для покупки специального транспорта. "Денег нет, но вы держитесь". Обещают купить автобус в 2019 году. Зато на новенький Nissan Qashqai средства почему-то быстро нашлись еще в 2017 году. Причем что Qashqai, что специальная ГАЗель для инвалидов-колясочников стоят примерно одинаково. А машины в автопарке у них есть. Нужды жителей райисполком вообще мало интересует. В частном секторе до сих пор нет тротуаров, не говоря уже о велосипедных дорожках. В зимний период фонари рано отключали в целях экономии, пешеходы ходили в сумраке. Приобретение дорогостоящего автомобиля с нарушениями - это только вершина айсберга". 


В своем обращении жительница Пружан спрашивала, насколько законно и обоснованно Пружанский райисполком при приобретении служебного легкового автомобиля использовал бюджетные средства. В итоге Госконтроль выявил нарушения законодательства о госзакупках. Так, должностные лица райисполкома при описании предмета государственной закупки указывали конкретные товарные знаки, а также характеристики предмета закупки, полностью совпадающие с соответствующими характеристиками автомобиля Nissan Qashqai (который и был приобретен по результатам закупки).

"Аналогичные нарушения Комитетом установлены и при проверке Кобринского райисполкома. Виновные лица привлечены Комитетом к установленной законодательством ответственности", - говорится в официальном сообщении.






А чиновники Пружанского райисполкома явно неравнодушны к автомобилям марки Nissan: в сентябре прошло года они объявляли тендер на покупку Nissan Terrano или его аналога. Среди требований - полный привод, автоматическая коробка передач и внушительный список опций. А детей-инвалидов привязывают шарфами...

 
 
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В начале 2018 года интернет-порталы Беларуси публиковали информацию о покупке Пружанским райисполкомом нового Nissan Qashqai за 51,6 тыс. рублей, пишет 1reg.by. После жалобы...
 
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