ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начата информационная атака на литовских противников БелАЭС

28.05.2018 18:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Главным объектом этой атаки стал экс-премьер, один из лидеров литовских консерваторов Андрюс Кубилюс.

Начата информационная атака на литовских противников БелАЭС
Печально известное агентство «Регнум»  обнародовало скандальную сенсацию. Якобы, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс тайно встречался с руководством Беларуси и обсуждал строительство БелАЭС, однако позже стал главным критиком проекта.

Агентство ссылается на рассекреченные еще в 2015 году документы Министерства иностранных дел, с которыми ознакомилась редакция издания Karštas komentaras.

«Из сегодня уже общедоступных отчетов о встречах видно, что когда Кубилюс был премьером, он с главами соседнего государства — президентом Беларуси Лукашенко и премьером Сидорским сидел за один столом, они совершали друг к другу дружеские и деловые визиты. Еще на прошедшей в 2009 году встрече Кубилюса с премьером Беларуси было решено создать двухстороннюю литовско-белорусскую рабочую группу для сотрудничества в сфере энергетики, в первую очередь — в сфере атомной энергетики. В отчете о встрече пишется, что Литва и Беларусь планировали строить атомные электростанции, поэтому обе стороны заинтересованы в таком сотрудничестве». 

Понятно, что в этой информации ничего секретного нет. Понятно, что встречались, понятно, что обсуждали. Поскольку ни одна страна никому не может запретить строить атомную станцию. Вопрос – где, с каким реактором, с какими экспертизами безопасности и так далее, и тому подобное. И у Литвы были планы по строительству, АЭС, и у Беларуси. Было о чем поговорить.

Но кулуары переговоров, если верить сообщению, таковы: «В 2010 году на встрече Лукашенко сказал Кубилюсу, что не нужно строить две АЭС одну рядом с другой, предложил объединить энергетические проекты и построить вместе одну АЭС. Как мы видим из теперь уже рассекреченных отчетов, Кубилюс подтвердил, что заинтересован в рассмотрении этого вопроса, и выразил свои опасения, что чувствует некоторое давление со стороны России, которая предлагает покупать свою электроэнергию. Лукашенко также выразил опасения и рассказал о проблемах в отношениях с российской компанией Inter Rao. 

В тот же самый год состоялись встречи Кубилюса с премьером Беларуси Сидорским. Там также шла речь о вопросах, связанных со строительством АЭС. Так что эти документы говорят о том, что в 2009—2010 годах, т. е. когда только планировалось строительство атомных электростанций — Висагинской и Белорусской —, тогдашнюю власть Литвы и власть Беларуси связывала взаимная любовь: белорусы хотели участвовать в строительстве Висагинской АЭС, а литовцы относились с терпимостью к строительству Белорусской АЭС. В противном случае, наверное, выдвигались бы требования, как с одной, так и с другой стороны относительно расстояний до АЭС», — сказал редакции член парламент ой Комиссии по энергетике Артурас Скарджюс.

Сегодня тогдашние власти Литвы и конкретно премьера Кубилюса критики пытаются упрекнуть в том, что тогда он молчал и соглашался, а как только в самой Литве проект Висагинской АЭС на референдуме был заблокирован, то начались нападки на белорусский проект. Ошибка или умысел? – вот в чем вопрос. 

Пророссийские СМИ пытаются преподать ситуацию как заинтересованность и умысел.

«Только сейчас из отчетов о встречах Кубилюса с представителями власти Белоруссии, которые рассекречены, можно увидеть, о чем Кубилюс разговаривал на встречах с Лукашенко и Сидорским. Я не знаю, о чем тогда думал Кубилюс, но сегодня последствия печальные — из-за бездействия бывшего правительства Кубилюса рядом с Литвой, рядом с Вильнюсом появится АЭС», — сказал депутат Скардзжюс.

По его словам, Кубилюс, еще будучи премьером, ездил с «элитой» консерваторов в велопоход и посещал место строительства Белорусской АЭС. «Уже тогда нужно было блокировать, смотреть на все конвенции, расстояния. Или здесь было такое слепое желание построить реактор Hitachi в Висагинасе, что было неважно, что делают белорусы? Это вопрос, на который должен ответить Кубилюс», — говорит Скарджюс.

По его словам, Кубилюсу придется еще «сто лет сожалеть по поводу Белорусской АЭС». «Лукашенко предлагал построить одну, общую АЭС, но было решено, что они одобряют строительство нашей АЭС, а мы — их. Именно на этом и основано бездействие власти Кубилюса», — уверен член Комиссии по энергетике.

Он считает, что бездействие власти Кубилюса в начале строительства Белорусской АЭС может быть связано со слепым желанием бывшего лидера консерватора нажиться на реакторе Hitachi — на этом строительстве. По словам Скарджюса, у него сложилось такое мнение и после дальнейших действий.

«Когда Кубилюс потерял власть в 2012 году, те же самые представители Hitachi снизили стоимость реактора на миллиард литов. Это было сказано в Сейме, на встрече представителей Комиссии по энергетике с представителями Hitachi. Так что из-за такого снижения цены могут возникнуть разные мысли», — сказал он.

«Видимо, власть Кубилюса так хотела построить этот реактор Hitachi в Литве, что ей было все равно, что делают белорусы. А сейчас они называют это стратегической угрозой, чуть ли не атомной бомбой для Литвы», — утверждал парламентарий.

Базируясь на выводах и домыслах, в Литве начинается кампания дискредитации одного из самых активных критиков строительства Белорусской АЭС. Недавно местные СМИ даже нашли в Беларуси энергетический бизнес его сына и обвинил в личной заинтересованности в этом вопросе, так как бизнес сына связан с проектами в области альтернативной энергетики – бизнес на солнечных батареях. 

Сам Андрюс Кубилюс после попытки «разоблачения» коротким постом в Фейсбуке отверг все обвинения. 

Кампания дискредитации, как несложно догадаться, связана с тем, что именно Литва занимает самую жесткую позицию по поводу БелАЭС, однозначно заявив, что АЭС в 50 километрах от Вильнюса неприемлема и потом поставки электроэнергии с нее будут бойкотироваться. Не ограничившись словами, Минэнергетики Литвы уже приступило к реализации проекта по отключению электросетей страны от энергосистемы Беларуси и бывших советских стран и подключению их к европейской сети. Также Литва демонтируют самую мощную высоковольтную линию, которая соединяет Игналинскую АЭС с Беларусью – ЛЭП 750 кВ. 

Таким образом, Беларусь оказалась в ситуации, когда электроэнергию с БелАЭС, построенной по российскому проекту и за российский кредит, просто некому продавать. С учетом того, что в энергетике Беларуси только-только прошла масштабная модернизация, БелАЭС вообще может оказаться пятым колесом в телеге. И кто-то вдруг решил, что во всем виноват Кубилюс...    
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главным объектом этой атаки стал экс-премьер, один из лидеров литовских консерваторов Андрюс Кубилюс.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы о чиновниках-взяточниках: На их стороне закон, потому и берут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика