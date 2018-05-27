|
Белорусы о чиновниках-взяточниках: На их стороне закон, потому и берут
В 2017 году в Беларуси за коррупцию было осуждено почти 800 чиновников и управленцев.
При этом количество выявленных коррупционных преступлений продолжает увеличиваться. За январь – апрель этого года в Беларуси пресекли 940 таких преступлений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2017 году в Беларуси за коррупцию было осуждено почти 800 чиновников и управленцев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)