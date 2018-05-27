ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Абрамович стал гражданином Израиля

28.05.2018 17:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Миллиардер Роман Абрамович репатриировался в Израиль. Около 13.00 в понедельник, 28 мая, он прибыл в аэропорт Бен-Гурион на частном самолете.

Об этом стало известно "Вестям Израиля" из информированных источников.

По словам собеседника, самолет Абрамовича прибыл к первому терминалу международного аэропорта. Миллиардер прошел в терминал на общих основаниях - к помещению, где оформляют прибывших репатриантов. Там ему были выписаны удостоверение нового репатрианта ("теудат-оле") и удостоверение личности ("теудат-зеут"). 

После этого новый репатриант открыл счет в банке и оформил медицинскую страховку. 

Алия и дело Скрипаля

О возможной репатриации Романа Абрамовича в израильских СМИ сообщалось еще на прошлой неделе. В этой связи утверждалось, что миллиардер, в последние годы проживавший в Лондоне и владеющий футбольным клубом "Челси", получил отказ в продлении визы от британских властей. Его предыдущая виза истекла 25 мая. 

Отказ же последовал в связи с ужесточением миграционных правил, принятых властями Великобритании в отношении российских предпринимателей на фоне дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

По данным Forbes, у Абрамовича серьезные бизнес-интересы в Израиле, которыми он управляет в компании Millhouse и Ervington. Он также щедро жертвует в Израиле на благотворительные цели.


Состояние Абрамовича оценивается в 11,4 миллиарда долларов.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Миллиардер Роман Абрамович репатриировался в Израиль. Около 13.00 в понедельник, 28 мая, он прибыл в аэропорт Бен-Гурион на частном самолете.
 
Новости дня
Новости разные
 
Apple снова раскрыла белорусским силовикам данные одного аккаунта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика