Дерипаска хочет залезть в кошельки россиян



Олег Дерипаска. Фото: НТВ

En+ Group, объединяющая промышленные активы, в том числе "Евросибэнерго" и 48,1% «Русала», обратилась в правительство с просьбой о новых льготах.Как сообщает, практически все предложения компании сводятся к повышению тарифов на электроэнергию для населения.В частности, Дерипаска просит избавить "Русала" от платежей по договорам на поставку мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций в генерацию за счет повышенных платежей рынка). "Русал" является крупнейшим в России потребителем электроэнергии (6,1% по стране и 30% в Сибири), а отказ от платежей позволит компании сэкономить 13-18 млрд рублей.Одновременно это приведет к повышению цен на электроэнергию в Сибири на 12%.Кроме того, En+ просит освободить "Русал" от надбавки к энергоценам для снижения тарифов на Дальнем Востоке. Это позволит компании сэкономить от 1,9 млрд до 3 млрд рублей в год, но также повысит цены в Сибири еще на 1-2%.Одновременно En+ предлагает снизить объем регулируемых договоров с 15% до 5% по электроэнергии и с 21% до 5% по мощности для ГЭС "Евросибэнерго" в Сибири.Это позволит "Евросибэнерго" сэкономить 4,2 млрд рублей, "Русгидро" - 1,9 млрд рублей, однако другие генерирующие компании региона потеряют 1,3 млрд рублей.Из-за перекрестного субсидирования в Сибири самые низкие энерготарифы в России, говорится в письме En+: 1,01 рубля за 1 кВт ч при средних 4,3 рубля за 1 кВт ч.Чтобы облегчить положение попавшего под санкции "Русала", часть его нагрузки можно перенести на всех потребителей Федеральной сетевой компании путем увеличения тарифов, считает En+.Полная отмена механизма перекрестных субсидий повысит цены на электроэнергию в Сибири втрое, говорит директор Института систем энергетики Иркутского научного центра СО РАН. Если правительство согласится, это усугубит проблему неплатежей и вынудит вводить субсидии для малообеспеченного населения.В общей сложности "Русалу" не хватает 1,5 млрд долларов в год, аргументирует En+. Из-за санкций выпуск алюминия может сократиться на 30% в базовом сценарии и на 50-70% - в "самом негативном".Последний вариант чреват закрытием заводов. Кроме того, значительно сократится экспортная выручка, и возникнет риск неплатежей по долгу.