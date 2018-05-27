Как операторы связи зарабатывают на невнимательности абонентов

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Что такое wap-click?

Как проверить, есть ли у тебя эти "подписки"?

Что делать, если тебя "подписали"?

Это не первые истории про интернет-подписки и wap-click. И, к сожалению, не последние. В Беларуси это явление обсуждают с 2011 года, но она никуда не исчезла. Наоборот, появляются все новые и новые истории: например, как котел для отопления через установленную в нем симку качал музыку и фотографии:А дачные ворота"Автоновости" и "Полезные советы от МТС-Инфо". Правда, это произошло в России.Эта технология оплаты контента на сайте без ввода номера и кода подтверждения. Абонент соглашается с ценами и условиями подписки, нажимая на кнопку "ОК" или "Загрузить".В результате ты получаешь подписку на сервисы, которые будут ежедневно взимать плату за их "использование", хотя можешь и не догадываться об этом. Подписка будет стоить от 20 до 30 копеек за день.Сотовые операторы уверяют, что принудительно такие услуги у них не назначаются:По правилам должна быть верификация, нужно поставить галочку, нажать на определенную кнопку. Но это все на совести провайдеров, и иногда они о верификации "забывают". В результате подписаться на те или иные услуги можно случайно или что-то не дочитав.Самостоятельно узнать о том, подписан ли ты на что-нибудь подобное, можно через детализацию баланса. Это можно сделать в отделении оператора, через личный кабинет или позвонив в колл-центр. Так могут сделать абоненты двух крупных белорусских сотовых операторов, velcom и МТС.Как объяснили Еврорадио в колл-центре Life, никакой возможности самостоятельно отключить или проверить эти услуги нет:Если вы обратитесь к вашему оператору, он скорее всего закроет подписку и вернет вам деньги. Правда, чтобы вернуть деньги, все же придется подъехать в офис с паспортом, звонком в колл-центр здесь уже не обойдешься.Будем откровенны: проанализировать свои детализации и обнаружить утечки на интернет-подписки сможет не каждый. Ежедневно списываются мизерные суммы, всего 20-30 копеек. А вы вряд ли проверяете баланс каждый день.Если вам пришло смс о том, что вы подписаны на какой-то сервис, можно выслать смс на указанный номер и отписаться. Однако уведомительные смс приходят не всегда.Если вы заметили сомнительную интернет-подписку, а как от нее отписаться, неясно, следует обратиться напрямую к оператору. Это можно сделать дистанционно, а вот чтобы вернуть деньги, придется идти в офис оператора с паспортом.В МТС можно обратиться по короткому номеру 0890 или 237-98-98. Абонентам velcom нужно звонить на 411 или 330-30-30. В Life — на номера 909 или 920.