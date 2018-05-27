



По сведениям Еврорадио, в этом году среди них могли оказаться сразу 16 пилотов авиакомпании «Белавиа».Отец 25-летнего пилота рассказал Еврорадио, что повестка в военкомат его сыну пришла несколько недель назад. С самим парнем нам пообщаться не удалось, так как он находился в рейсе. Полёты продолжаются, так какуспел подписать указ с отсрочкой для пилотов за несколько дней до того, когда призывник должен был явиться в военкомат.— рассказывает отец призывника.Документ до сих пор не опубликован официально. По словам руководителя пресс-службы Министерства обороны, в открытом доступе его текста пока нет.Заместитель гендиректора «Белавиа»не смог прокомментировать информацию о количестве пилотов, которых военкоматы собирались забрать в солдаты. Топ-менеджер авиакомпании подчёркивает, что раньше они всегда избегали службы в армии.— задаётся вопросом Чергинец.Один скандал, связанный с нынешним весенним призывом, уже отгремел: повестки из военкоматы получили десятки православных и католических священников по всей Беларуси. После обращений к главе государства ситуация разрешилась в пользу представителей духовенства. Священникам дали отсрочку тем же указом, что и пилотам, и некоторым спортсменам.Владимир Макаров рассказывает, что призыв в Беларуси проходит согласно законодательству. Отсрочку от службы в армии получают те, кто имеет на это право:Под отсрочку попадают по состоянию здоровья, для продолжения образования, по семейным обстоятельствам, для получения военно-технических специальностей, а также в связи с осуществлением депутатских полномочий. Ни священники, ни пилоты в упомянутой статье не указаны, поэтому единственный способ, которым они могут получить отсрочку, это попасть в указ Александра Лукашенко.