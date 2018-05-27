Coca-Cola впервые выпустила алкогольный напиток

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Компания Coca-Cola впервые за свою историю выпустила алкогольный напиток. Как сообщает Би-би-си, у него лимонный вкус, крепость от 3 до 7% и купить этот продукт можно только в Японии.Целевой аудиторией нового товара производители считают молодое поколение, в особенности женщин. О рецепте напитка ничего не известно, так как Coca-Cola имеет традицию не разглашать секрет приготовления своих товаров.Сообщается, что появление алкогольной колы вызвано появлением на рынке ароматизированного газированного напитка Chu-Hi, стремительно набирающего популярность. В состав Chu-Hi входит местный алкогольный напиток сётю.По информации Coca-Cola, новый напиток не будет продаваться за пределами Японии. Многие японские пивоваренные компании уже начали производство Chu-Hi в качестве альтернативы пиву.В ноябре 2017 года эксперты Wells сообщили о том, что Coca-Cola может заняться производством крафтового алкоголя.Ранее агентство Moody"s ухудшило прогноз по рейтингам Coca-Cola до негативного.