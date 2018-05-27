Житель Набережных Челнов накинулся с молотком на стоматолога

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Тяжелую травму нанес зубному врачу житель Набережных Челнов, ударивший стоматолога молотком по голове, сообщает «Вечерняя Казань».По предварительным данным, инцидент произошел вчера днем, в одном из офисных центров в 63-м комплексе. Причиной для нападения стала внезапно возникшая между мужчинами ссора. С пробитой головой врача доставили в нейрохирургическое отделение БСМП. Причины случившегося выясняются.