Apple снова раскрыла белорусским силовикам данные одного аккаунта



Фото: Reuters

В документе указано, что белорусская сторона направила два документа: об одном устройстве и об одной учетной записи. Apple полностью удовлетворила запросы, раскрыв данные, не связанные с контентом.Apple уже не впервые раскрывает информацию по обращению белорусских правоохранительных органов. В первой половине 2016 года силовики обращались в американскую компанию и получили необходимую информацию. А в 2013 году на похожую просьбу из Беларуси Apple ответила отказом.Согласно свежему отчету, во второй половине 2017 года чаще всего информацию у Apple требовали из США — 1790 запросов от силовых органов и еще более 16 тысяч от ведомств, связанных с национальной безопасностью. Российские власти за полгода направили в Apple 8 запросов об учетных записях (удовлетворили один), польские — 5 (положительно ответили на 3).— объясняет компания.По сообщению компании, запросы от правоохранительных органов могут касаться поиска утерянных устройств, кредитных карт, которые использовали для покупок против воли владельца, а также случаев, когда предполагается, что учетная запись использовалась для противоправной деятельности. Кроме того, запросы могут касаться чрезвычайных ситуаций, когда есть угроза опасности для большого количества людей.пишут представители Apple.