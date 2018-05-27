"Приехали на машинах с битами". В Лунинецком районе произошло побоище между городскими и деревенскими

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На берегу Цны в Лунинецком районе произошла крупная драка между городскими и деревенскими. На следующий день было обнаружено тело 32-летнего мужчины. Сейчас Следственный комитет выясняет причину смерти, по факту драки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (Хулиганство, совершенное с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений).рассказывает TUT.BY отец 23-летнего пострадавшего. —23-летнего парня сразу доставили в больницу, на следующий день выписали. Молодой человек уже снял побои и дал показания в Следственном комитете.— вспоминает он.Как рассказывает молодой человек, в компании деревенских было 11 человек, сколько нападавших, он точно не помнит. Все происходило быстро. Услышав крики на речке, местные вызвали милицию.— продолжает парень.В воскресенье, 27 мая, на месте ЧП в деревне Дребск работала оперативно-следственная группа.— комментирует TUT.BY, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области.Погибшему 32 года, он приехал в Беларусь из Мурманска вместе с другом, чтобы отдохнуть. В СК отмечают, уже установлено: житель РФ вечером в субботу вместе с компанией отдыхал на берегу Цны, а затем случилась драка, в которой они, по предварительной информации, тоже участвовали.— говорит Дмитрий Иванюк.