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"Приехали на машинах с битами". В Лунинецком районе произошло побоище между городскими и деревенскими

28.05.2018 17:21 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
После драки милицией были задержаны 12 человек, один парень, предположительно россиянин, умер.

На берегу Цны в Лунинецком районе произошла крупная драка между городскими и деревенскими. На следующий день было обнаружено тело 32-летнего мужчины. Сейчас Следственный комитет выясняет причину смерти, по факту драки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (Хулиганство, совершенное с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений).

— Все случилось в субботу в деревне Дребск, два местных парня шли на день рождения, а в одном из домов отдыхали городские ребята. Не знаю, из-за чего, но между ними вышла потасовка, — рассказывает TUT.BY отец 23-летнего пострадавшего. — Как рассказывал сын, деревенские ребята ушли на речку, городские вызвали своих друзей. Приехали в 23.00 с битами на пяти легковых автомобилях и одном микроавтобусе. По его словам, били всех подряд. У сына небольшие гематомы на голове, ссадины на ногах, били по ребрам.

23-летнего парня сразу доставили в больницу, на следующий день выписали. Молодой человек уже снял побои и дал показания в Следственном комитете.

— Я вместе с девушкой пришел отдыхать на день рождения, а потом на нас, как муравьи, налетели парни в капюшонах. Стали бить дубинками, битами, потом ногами, — вспоминает он.

Как рассказывает молодой человек, в компании деревенских было 11 человек, сколько нападавших, он точно не помнит. Все происходило быстро. Услышав крики на речке, местные вызвали милицию.

— С нами за столом был парень из России, я даже не успел с ним познакомиться. Вроде он приехал к бабушке отдыхать, на следующий день нашли его тело, — продолжает парень.

В воскресенье, 27 мая, на месте ЧП в деревне Дребск работала оперативно-следственная группа.

— В этот же день в 14.45 милиционером-водителем в 200 метрах от берега реки Цны был обнаружен труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти. По факту смерти мужчины проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, — комментирует TUT.BY Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области.

Погибшему 32 года, он приехал в Беларусь из Мурманска вместе с другом, чтобы отдохнуть. В СК отмечают, уже установлено: житель РФ вечером в субботу вместе с компанией отдыхал на берегу Цны, а затем случилась драка, в которой они, по предварительной информации, тоже участвовали.

— По факту драки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК (Хулиганство, совершенное с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений). В настоящий момент 12 человек задержаны, еще один находится в больнице, — говорит Дмитрий Иванюк.

 
Теги: знакомства
 
 
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