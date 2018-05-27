Лучших воспитанников школ искусств со всей Беларуси отметили сегодня в Минске

Сегодня – первый день Международной недели художественного образования под эгидой ЮНЕСКО.

Мальчишки и девчонки, а также их педагоги собрались в столичной галерее «Университет культуры». И в этом особый символизм проекта при финансовой поддержке Специального фонда Президента.

Мотивация талантливой молодёжи к получению профессии – важнейшая миссия школ искусств. Выставка творческих достижений во Дворце Республике многообразна: по жанрам, техникам и богатству идей, реализованных на практике. Значение малой родины в глобальном мире – суть Недели объявленной Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Структура художественного образования в Беларуси – это своеобразная пирамида. На вершине – две профильных академии и университет. В центре – 25 гимназий, лицеев, училищ и колледжей. А, скажем так, «у истоков современного искусства» – детские школы. Их более четырёхсот в стране. Итогом выставки станет создание единой электронной базы данных творческих достижений. Возможно, здесь есть и те, о ком позже скажут: «наша слава шагала по всему миру».