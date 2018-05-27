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30 мая последний звонок прозвенит более чем для 15 тысяч выпускников школ Гродненщины

28.05.2018 — Разное | Вороновская газета  
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30 мая последний звонок прозвенит более чем для 15 тысяч выпускников школ Гродненщины

Торжественные линейки пройдут в среду. Выпускниками 9-х классов в этом году станут более девяти с половиной тысяч ребят, а аттестат о среднем образовании получат более 6000 подростков. Вечером 30 мая одиннадцатиклассники со всей Беларуси соберутся в «Минск-Арене» на республиканском празднике «Последний звонок». Нашу область здесь представят 100 вчерашних школьников. 

– Это победители заключительного этапа республиканских олимпиад, члены молодежного парламента и молодые люди, достигшие отличных результатов в учебе, творческих конкурсах, спорте, общественной деятельности, – рассказала начальник отдела воспитательной и социальной работы главного управления образования облисполкома Татьяна Осмоловская. 

Первые экзамены школьники напишут 1 июня. По традиции девятиклассников ждут диктант по белорусскому и русскому языку и экзамен по математике, одиннадцатиклассников – изложение по русскому или белорусскому языку на выбор и экзамены по математике, истории Беларуси и иностранному языку. 

Около сотни школьников области часть предметов из предстоящей экзаменационной поры смело вычеркивают. 94 победителя областного и заключительного этапов республиканской олимпиады по учебным предметам уже получили «автоматом» высшие баллы по олимпиадным дисциплинам. 

Например, лучшим в республике по знанию английского языка в этом году стал Никита Савенков из гродненской гимназии №2. Республиканский лидер по французскому – Екатерина Мартюшина из гиназии №1 имени Е.Ф. Карского областного центра, по испанскому – Эллия-Анна Лисай из лидской гимназии №1. Диплом первой степени заключительного этапа республиканской олимпиады по истории получил выпускник ошмянской СШ №2 Максимилиан-Максим Борисевич. 

Еще один выпускник средней школы №13 уже в Гродно Евгений Баяк и вовсе не будет сдавать школьные экзамены. Молодой человек не только стал лучшим в стране по знанию математики, но и вошел в число кандидатов в команду страны для участия в международных олимпиадах. Помимо Евгения, от школьных экзаменов по той же причине освобождены еще двое школьников области. 

Значительно может увеличиться в этом году число медалистов. Если год назад золотые и серебряные медали за отличную учебу получили 570 выпускников области, то в нынешнем на эти награды претендуют 689 школьников. 

Выпускные вечера в учреждениях образования Гродненской области пройдут 9 июня в стенах родных для ребят школ и гимназий. 

 В отдельных случаях выпускной может пройти в учреждении дополнительного образования детей и молодежи или культуры. Такая ситуация возможна, если, например, в школе старой постройки нет актового зала или количество выпускников превышает количество мест в нем, – пояснили в главном управлении образования области.

 
Екатерина МОТЕВИЧ
http://grodnonews.by
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Торжественные линейки пройдут в среду. Выпускниками 9-х классов в этом году станут более девяти с половиной тысяч ребят, а аттестат о среднем образовании получат...
 
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