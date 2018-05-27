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Сколько в Беларуси малообеспеченных и кто чаще всего оказывается за чертой бедности

28.05.2018 18:40 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси за чертой бедности в первом квартале находилось 5,9% населения, сообщает Белстат по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни. Их среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума, который с 1 мая вырос на 3,6% и составил 206,58 рубля. По сравнению с предыдущим кварталом уровень малообеспеченности в Беларуси не изменился. FINANCE.TUT.BY посмотрел, кто из белорусов чаще всего оказывается за чертой бедности.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

На конец марта население Беларуси составляло 9 миллионов 484,3 тысячи человек. То есть за чертой бедности находилось около 559,6 тысячи человек.

Выше всего уровень малообеспеченности в Брестской (8,4% от всего населения региона) и Гомельской областях (8%). Ниже всего этот показатель в Минске — 1,5%.

Среди семей уровень малообеспеченности в январе-марте составлял 4,1% (в предыдущем квартале — 4,2%). Чаще всего за чертой бедности оказываются семьи с несовершеннолетними детьми, среди которых 8,4% — малообеспеченные. Для сравнения: среди семей без детей этот показатель составляет 1,9%.

Выше всего уровень малообеспеченности среди семей в Гомельской (5,7%) и Брестской областях (5,6%), а ниже всего — в Минске (1,1%).

На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. По данным федерации профсоюзов, в Беларуси в некоторых районах средняя зарплата не позволяет населению совершить покупки и оплатить услуги в пределах минимального потребительского бюджета. В их числе — Шарковщинский, Миорский и Браславский районы.

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Теги: Минск
 
 
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