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Сколько в Беларуси малообеспеченных и кто чаще всего оказывается за чертой бедности
В Беларуси за чертой бедности в первом квартале находилось 5,9% населения, сообщает Белстат по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни. Их среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума, который с 1 мая
На конец марта население Беларуси составляло 9 миллионов 484,3 тысячи человек. То есть за чертой бедности находилось около 559,6 тысячи человек.
Выше всего уровень малообеспеченности в Брестской (8,4% от всего населения региона) и Гомельской областях (8%). Ниже всего этот показатель в Минске — 1,5%.
Среди семей уровень малообеспеченности в январе-марте составлял 4,1% (в предыдущем квартале — 4,2%). Чаще всего за чертой бедности оказываются семьи с несовершеннолетними детьми, среди которых 8,4% — малообеспеченные. Для сравнения: среди семей без детей этот показатель составляет 1,9%.
Выше всего уровень малообеспеченности среди семей в Гомельской (5,7%) и Брестской областях (5,6%), а ниже всего — в Минске (1,1%).
На проблему малообеспеченных ранее
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, кто из белорусов чаще всего оказывается за чертой бедности.
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