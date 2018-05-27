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«Четыре сыночка и лапочка-дочка»

28.05.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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Эта семья, несмотря на наличие детей дошкольного возраста, довольно мобильная. Могут запросто собраться за полчаса и отправиться в Бобруйск на картинг или в райцентр на цирковое шоу. Настоящий отдых в их представлении непременно семейный, ведь самые близкие люди — это родные.

Ирина и Алексей познакомились в Жорновке на дискотеке. Там в то время жил парень, а девушка была из Лапичей и еще училась в школе. Их дружба продолжалась 4 года, в течение которых Ирина получила профессию повара, а Алексей освоил работу станочника в экспериментальной лесной базе. И оба смогли убедиться в силе чувств, которые питали друг к другу.

Первенцем в молодой семье стал Ярослав, затем появился Владик. Родители мечтали еще и о дочке, поэтому, когда узнали, что скоро их семья пополнится, были на седьмом небе от счастья. Однако после появления на свет малышки задумались: мальчики будут играть друг с другом, а вот Ульяне для ее девчачьих игр не хватает сестрички. Но суждено было родиться Богдану, а затем и Алеше, о чем никто не пожалел. Довольный папа отмечает, что у него, как у героя сказки Владимира Сутеева, «четыре сыночка и лапочка-дочка», а Ульяна охотно помогает маме ухаживать за младшими. Может и покормить их, и занять интересной игрой или почитать книжку — девочка уже умеет читать.

«Четыре сыночка и лапочка-дочка»

Имена всем продумывали заранее и тщательно подбирали. А дети словно чувствовали родительскую любовь, потому каждый приходил в этот мир перед праздниками, как самый бесценный подарок: Алеша — накануне папиного дня рождения, Ульяна — маминого, Ярослав подоспел к годовщине свадьбы, а Владик — к Новому году. Богдан родился на Рождество, а потому и имя получил соответствующее.

Алексей работает машинистом технологического компрессора в управлении магистральных газопроводов, Ирина — помощник повара в детском саду. Стельмахи не искали иного места для проживания, решив, что их Лапичи — самый оптимальный вариант: удобно добираться в райцентр и столицу, родители рядом, есть возможность заниматься любимым делом. Супруг увлекается резьбой по дереву, а в деревне хватает возможностей для применения способностей. Например, недавно изготовил ажурный забор, кстати, с участием старших сыновей. Они уже освоили работу с лобзиком и теперь без проблем делают сувениры в подарок родным: папе, начинающему пчеловоду, — соты, маме — петушка, который стал символом года. Участвуют и в школьных, районных и областных конкурсах детского творчества.

Домашние обязанности в семье Стельмахов не разграничивают: папа может спокойно встать у плиты, а мальчишки — сбегать в магазин или помыть посуду. Помогают сыновья и в огороде. Среди любимых блюд дружно называют мамин борщ, папины плов и пельмени.

Конечно, хлопот с такой неунывающей компанией хватает, но она доставляет удовольствие родителям, осознанно выбравшим подобную модель семьи. Кстати, у Алексея есть 2 брата и 2 сестры, так что к неугомонному детскому окружению он привык с ранних лет. Ирина в родительском доме была одной из двух дочерей, поэтому в этом плане обогнала родителей.

Нынешний май богат на праздники: Владик — выпускник начальной школы, Ульяна — детского сада. Им покупали обновки, а помогали выбирать все, как и всегда в этой дружной семье.

…Когда Ирина скромно достала орден Матери, который получила 8 марта этого года из рук Президента страны, даже маленький Алексей с почтением рассматривал его, не прикасаясь. Он словно осознавал, что награда эта — за неустанный, часто незаметный, но неоценимый материнский труд, любовь и заботу, которыми эта женщина щедро делится с родными.

Инна ЗаскевичФото Нины Царик.

 
 
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Эта семья, несмотря на наличие детей дошкольного возраста, довольно мобильная. Могут запросто собраться за полчаса и отправиться в Бобруйск на картинг или в...
 
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