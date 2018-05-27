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Прогноз погоды на 29 мая

28.05.2018 18:58 — Разное | ОНТ  
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В ближайшие дни будет солнечно и тепло. А вот прощальный подарок мая – не слишком приятный. В середине недели вслед за атмосферным фронтом к нам устремится прохладный воздух со стороны Скандинавского полуострова. 

В первые дни июня власть над погодой возьмёт очередной сухой антициклон, правда сформирован он в более свежем воздухе северных широт. 

Во вторник без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью и утром от 10 до 15 выше нуля, в отдельных районах чуть холоднее – около семи. Зато в разгар дня будет довольно жарко от 23 до 28. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём будет слабо расти.

Жаркая погода сохранится и в среду. Синоптики обещают до плюс 30. Днём местами возможны кратковременные дожди, грозы. Но учитывая температуру, влага будет испаряться мгновенно. А вот в последний майский день прохладное дыхание севера понемногу вытеснит тепло Установится довольно контрастная температура – от плюс 17 по северо-востоку, до 28 по юго-западу страны. Начало лета будет сухим, но прохладным. А 1 июня (утром) местами возможны даже заморозки до минус двух.

Погода пока не балует нас рекордами, может это и хорошо. Например, в 1892 году в этот день в Пинске воздух прогрелся до плюс 33. А холоднее всего было 28 мая 1987. В Березинском заповеднике синоптики зафиксировали почти минус два. Совсем не майская погода. А в 1996 году в этот день в Барановичах было едва ли не наводнение. 

 
 
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В ближайшие дни будет солнечно и тепло. А вот прощальный подарок мая – не слишком приятный. В середине недели вслед за атмосферным фронтом к нам устремится...
 
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