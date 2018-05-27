У лидских кед появилась дизайнерская версия. Несмотря на цену, всю партию раскупили за полдня

Молодежный бренд LSTR вместе с Лидской обувной фабрикой выпустил «лидские кеды» — с гербом ВКЛ.



Фото: www.facebook.com/LSTRAdziennie. Так выглядят дизайнерские лидские кеды.

Модель «полуботинки ЛМ-17» на Лидской обувной фабрике выпускается больше тридцати лет — и знакома многим белорусам под названием «лидские кеды». Дизайнеры молодежного бренда изменили привычный цвет, добавили герб «Калюмны» на задник и переименовали модель в «ВКЛМ-17».



Фото: www.facebook.com/LSTRAdziennie. На заднике — герб Великого княжества Литовского «Калюмны»

«Бумагооборот с фабрикой», по словам основателя бренда Ильи Аксенова, занял несколько месяцев:

— Они нам предоставили кроссовки, а мы их раскрасили — было не так. Мы согласовывали цвет, шнуровку и другие детали.



Фото: lidashoes.by. А это полуботинки ЛМ-17 Лидской обувной фабрики

За дизайнерскую пару лидских кед просили почти в два раза дороже обычной. Тем не менее, около пятидесяти пар — то есть всю партию — распродали за полдня.

— Не ожидали такого ажиотажа, — признались представители молодежного бренда.