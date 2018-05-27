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У лидских кед появилась дизайнерская версия. Несмотря на цену, всю партию раскупили за полдня
Молодежный бренд LSTR вместе с Лидской обувной фабрикой выпустил «лидские кеды» — с гербом ВКЛ.
Модель «полуботинки ЛМ-17» на Лидской обувной фабрике выпускается больше тридцати лет — и знакома многим белорусам под названием «лидские кеды». Дизайнеры молодежного бренда изменили привычный цвет, добавили герб «Калюмны» на задник и переименовали модель в «ВКЛМ-17».
«Бумагооборот с фабрикой», по словам основателя бренда Ильи Аксенова, занял несколько месяцев:
— Они нам предоставили кроссовки, а мы их раскрасили — было не так. Мы согласовывали цвет, шнуровку и другие детали.
За дизайнерскую пару лидских кед просили почти в два раза дороже обычной. Тем не менее, около пятидесяти пар — то есть всю партию — распродали за полдня.
— Не ожидали такого ажиотажа, — признались представители молодежного бренда.
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Молодежный бренд LSTR вместе с Лидской обувной фабрикой выпустил кроссовки - "лидские кеды" в новом цвете и с гербом ВКЛ.
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