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В посёлке Молодово автомобиль буквально въехал в дом, разрушив его
28.05.2018 19:28 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП в д.Молодово сегодня днем. Подробности уточняются. Поселок Молодово находится в Ивановском районе Брестской области.
Информации о пострадавших пока нет.
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ДТП в д.Молодово сегодня днем. Подробности уточняются. Поселок Молодово находится в Ивановском районе Брестской области. Информации о пострадавших пока нет.
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