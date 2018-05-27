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На стройке возле площади Независимости нашли еврейские надмогильные плиты
Сегодня на стройке нового инженерного корпуса Минского метрополитена возле университетского городка БГУ нашли надмогильные плиты с еврейского кладбища, сообщили в телеграм-канале «Минск и минчанин». Как они могли там оказаться?
Стройка
— Там, відаць, раскапалі падмуркі былога біяфака, якія пры будаўніцве ў канцы 1920-х складалі з магільных пліт ліквідаваных як раз у той час яўрэйскіх могілак на Ульянаўскай (на месцы якіх зараз стадыён «Дынама»), — написал Садовский.
Чуть позже он добавил, что на месте будущего университетского городка
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Стройка идет рядом со студенческим городком БГУ.
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