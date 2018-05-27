На стройке возле площади Независимости нашли еврейские надмогильные плиты

Сегодня на стройке нового инженерного корпуса Минского метрополитена возле университетского городка БГУ нашли надмогильные плиты с еврейского кладбища, сообщили в телеграм-канале «Минск и минчанин». Как они могли там оказаться?



Фото: «Радыё Свабода»

Стройка нового инженерного корпуса идет на пустыре между улицей Ленинградской и площадью Независимости. Как написал в Фейсбуке краевед Владимир Садовский, работы организованы на месте снесенного в 2003 году довоенного корпуса БГУ.

— Там, відаць, раскапалі падмуркі былога біяфака, якія пры будаўніцве ў канцы 1920-х складалі з магільных пліт ліквідаваных як раз у той час яўрэйскіх могілак на Ульянаўскай (на месцы якіх зараз стадыён «Дынама»), — написал Садовский.



Фото: «Радыё Свабода»



Фото: «Радыё Свабода»

Чуть позже он добавил, что на месте будущего университетского городка тоже было еврейское кладбище , поэтому плиты могут быть и не от фундамента, а местные, с разрушенного в 1920-е годы кладбища.