Художник Митя Писляк нарисовал стикеры для музея

У «Страна мини» появились стикерпаки от Мити Писляка с экспонатами музея. Стикеры, кстати, можно получить в подарок до конца июня. Для этого нужно прийти в музей и назвать промо-код «Писляк». Ну и купить билет, разумеется.

А 1 июня, в день ребенка, «Страна мини» делает скидку 50% на входной билет для детей. Еще в музее будут продаваться стикерпаки из десяти наклеек всего за три рубля. А половина вырученных от продажи денег будет передана в детский дом инвалидов. Музей «Страна мини» находится на проспекте Независимости, 25.