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Художник Митя Писляк нарисовал стикеры для музея

28.05.2018 19:44 — Разное | KYKY  
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У «Страна мини» появились стикерпаки от Мити Писляка с экспонатами музея. Стикеры, кстати, можно получить в подарок до конца июня. Для этого нужно прийти в музей и назвать промо-код «Писляк». Ну и купить билет, разумеется. 

А 1 июня, в день ребенка, «Страна мини» делает скидку 50% на входной билет для детей. Еще в музее будут продаваться стикерпаки из десяти наклеек всего за три рубля. А половина вырученных от продажи денег будет передана в детский дом инвалидов. Музей «Страна мини» находится на проспекте Независимости, 25.

Читайте по теме: Художник Митя Писляк: «Разрешение сделать арт на стене могут дать только в Шабанах, а в центре – нет»

 
 
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У «Страна мини» появились стикерпаки от Мити Писляка с экспонатами музея. Стикеры, кстати, можно получить в подарок до конца июня. Для этого нужно прийти в музей и...
 
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