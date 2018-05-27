В 50 метрах от Куропат открывается ресторан. Что говорят активисты прошлогодней борьбы со стройкой

«Бульбаш-холла» возле Куропат не будет. Там откроют ресторан с другим названием: «Поедем, поедим». Комплекс зданий в 50 метрах от урочища принадлежит компании «БелРестИнвест». В заведении идет подготовка к открытию, которое пройдет уже 1 июня, пишет «Радио Свобода». Притом открытие явно для «своих»: ни на заборе, ни на здании никакой информации нет. Сам ресторан рассчитан на 300 мест, персонал уже расставляет бутылки с алкоголем, а у бара висит реклама водки «Бульбаш». К осени, кстати, собираются еще и баньку открыть.

В Минрайсполкоме подтвердили, что ресторан включен в торговый реестр, а все необходимые документы оформлены. Ну и находится он в регулируемой зоне, где строительство разрешено. Раньше эта территория была в охранной зоне, вот только на очередном заседании Научно-методического совета несколько лет назад ее границы были уменьшены ровно под уже построенный «Бульбаш-холл».

Директор компании «БелРестИнвест» Андрей Ермоленков комментарий не дал: «Все официально. Читайте на сайтах, реклама есть. Возле леса находится Bigzz, и что? Сделайте там интервью. А почему вас возмущает ООО «Бульбаш», я не понимаю?»

Что говорят активисты

Белсат спросил у активистов прошлогодней борьбы со стройкой в Куропатах, что будет предприниматься с их стороны, будет ли снова осуществляться защита урочища.

Дмитрий Дашкевич:

«Пока у нас такой информации нет, не могу ничего сказать… Когда обратиться за комментарием? Я думаю, никогда. Здесь нужно либо комментарии давать, либо действовать. Можете спросить у КХП-БНФ или других молодофронтовцев. У меня комментария не будет на эту тему сейчас».

Павел Северинец:

«Мы планируем собраться в среду, чтобы обсудить план действий. Пригласим всех активистов, которые в прошлом году принимали участие в обороне. Думаю, к вечеру в среду у нас будет план, а, возможно, даже объявление.

На мой взгляд, никакие рестораны рядом с Куропатами невозможны, там должен быть мемориал, а вокруг – пустое пространство. 3 июня исполняется 30 лет «открытию» Куропат [имеется в виду митинг во главе с Зеноном Позняком в 1988 году], поэтому открытие ближе к этой дате выглядит очень провокационно, просто как КГБшная пакость».

Фото заголовка: Радио Свобода

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