В Лиде стреляют из пневматики по животным. Живодеров пока не нашли

В Лиде домашним животным стало опасно выйти на улицы: неизвестные обстреливают их из пневматики. Уже известно, что такие случаи происходили в микрорайоне Гастелло, в поселке Молодежный и в Южном городке. Одна из жительниц города, чей кот пострадал от пули, нашла его на газоне под домом, пишет 0154.by. И вроде у нее даже есть подозреваемый – одного из соседей видели с пневматической винтовкой. Вот только доказать это практически невозможно.

К ветеринарам этот кот попал не первым: раненых животных жители города привозят постоянно. «Хозяева доставляют к нам своих питомцев с травмами различной степени тяжести: сквозными ранениями, повреждениями мягких тканей, внутренних органов, переломами. Пуля из пневматики может даже убить животное. Часто люди сами понимают, что их кота или пса подстрелили. Но нередки случаи, когда пули мы находим в теле животного случайно – после рентгена. Хозяева приносят питомца с жалобами на плохое самочувствие, а оказывается, что он был ранен. Судя по характеру травм, скорее всего, стреляют в животных откуда-то сверху. Видимо, с балконов», – рассказывает главный ветеринарный врач клиники «ЗооВет» Павел Жульпа.

Кроме животных, от любителей пневматики страдают и люди. Недавно «стрелок по банкам» ранил пожилую женщину. «Все произошло в Южном городке. Пенсионерка работала в огороде. Вдруг почувствовала, будто ее что-то ужалило в руку. Придя домой, увидела рану. Когда в больнице сделали рентген, выяснилось, что это пуля. Стрелка искали долго. Когда нашли, мужчина во всем сознался, добровольно сдал пневмовинтовку. Он рассказал, что это была случайность: он просто хотел пострелять по банкам», – рассказал старший инспектор по разрешительной работе отдела охраны правопорядка и профилактики Владимир Грачев.

За человека преступник ответил, а за раненых животных пока отвечать некому: найти, мол, проблематично. Да и за жестокое обращение с животными любителям пневматики грозит всего лишь до шести месяцев ареста. Вот только к таким людям стоит присмотреться внимательнее: вероятность совершения преступлений против людей у лиц, жестоко обращающихся с животными, в пять раз выше, чем у тех, кто не проявляет такого поведения.