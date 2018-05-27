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В Гродно состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию пограничной службы Беларуси

28.05.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В областном драматическом театре состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня образования пограничной службы Республики Беларусь.
 
В Гродно состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию пограничной службы Беларуси
 
В нем приняли участие председатель облисполкома Владимир Кравцов, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, помощник  Президента Республики Беларусь—инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко и заместитель председателя облисполкома  Виктор Лискович.
 
В Гродно состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию пограничной службы Беларуси
 
Начальник Гродненской пограничной группы полковник Константин Молостов вручил юбилейную медаль «100 лет пограничной службе Республики Беларусь» председателю облисполкома Владимиру Кравцову. Такой награды также удостоены военнослужащие группы, ветераны. 
 
 
В Гродно состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию пограничной службы Беларуси
В Гродно состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию пограничной службы Беларуси
 
-- Сегодня по территории нашей области проходит 650 километров границы со странами Евросоюза, -- сказал  в своем выступлении Владимир Кравцов. -- Это десятки застав, большое количество военнослужащих.  Местная власть тесно сотрудничает с пограничниками. На Гродненщине сейчас проходит много мероприятий, посвященных юбилею погранвойск. К этому празднику причастны также и многие добровольные дружины, помогающие охранять государственную границу. У каждой пограничной заставы есть свои шефы, которые помогают в обустройстве застав, организации быта и досуга тех, кто служит на границе. 
 
 
Особые слова благодарности адресую ветеранам пограничных войск, участникам Великой Отечественной войны, которые сегодня проводят большую воспитательную работу с молодым поколением, военнослужащими, рассказывают о славном прошлом защитников наших рубежей,– добавил председатель облисполкома.
 
В Гродно состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию пограничной службы Беларуси
 
Владимир Кравцов вручил Почетные грамоты областного исполнительного комитета военнослужащим пограничной группы.
Вечер завершился концертом артистов эстрады, в котором приняли участие ведущие коллективы областного центра.
 
В Гродно состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию пограничной службы Беларуси
В Гродно состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию пограничной службы Беларуси
В Гродно состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию пограничной службы Беларуси
В Гродно состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию пограничной службы Беларуси
В Гродно состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию пограничной службы Беларуси
В Гродно состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию пограничной службы Беларуси
В Гродно состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию пограничной службы Беларуси
В Гродно состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию пограничной службы Беларуси
 
 
 
 
 
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В областном драматическом театре состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летию со дня образования пограничной службы Республики Беларусь.
 
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