ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новости экономики за 28.05.2018

28.05.2018 19:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Какие услуги в помощь малому бизнесу окажет первый в стране банковский Центр развития предпринимательства, что белорусские аграрии готовы экспортировать на Кубу и какова динамика белорусского рынка кофе?

«Такая площадка – только плюс городу». В Гомеле открылся банковский Центр развития предпринимательства

КУРС НА КУБУ

Белорусские аграрии инициируют создание совместного предприятия по переработке сухого молока по белорусским технологиям на территории Кубы. Вместе с кубинским бизнесом отечественные производители готовы выпускать продукцию, которой сегодня не хватает Кубе: йогурты, творог, сыры, мороженое.

Новости экономики за 28.05.2018

Еще одно предложение белорусской стороны – создать совместное предприятие по переработке мяса птицы, а также предприятия по производству молока. Среди возможных направлений сотрудничества Беларуси и Кубы – подготовка кадров в аграрной сфере, организация производства овощей закрытого грунта.

НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА

Мороженое минского производства планируют поставлять в Армению, Грузию и Израиль. По результатам переговоров с израильскими партнерами определились с ассортиментом продукции. В июле завершится разработка системы менеджмента безопасности пищевых продуктов ISO 22000, без которых невозможны поставки в Израиль и Евросоюз.

Новости экономики за 28.05.2018

В 2017 году экспорт товаров второго хладокомбината увеличился более чем на 49 % до почти 3,5 миллионов долларов. По итогам четырех месяцев 2018 года около 40 % выпускаемого мороженого направлялось за рубеж.

КОФЕЙНЫЙ РЫНОК

Пятая часть всего рынка безалкогольных напитков в стране приходится на долю кофе. Белорусский кофейный рынок развивается довольно динамично  – плюс 12 % в год. Рынок кофе по ценам на 70 % превышает рынок чая. Большинство потребляемого кофе приходится на растворимый, лишь четверть объема – на натуральный.

Новости экономики за 28.05.2018

Потребители предпочитают кофе лучшего качества, растет сегмент «кофе с собой». Кроме того, потребители все чаще предпочитают более качественные сорта этого напитка, а популярность автоматов кофе снижается.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Какие услуги в помощь малому бизнесу окажет первый в стране банковский Центр развития предпринимательства, что белорусские аграрии готовы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Массовая драка в Лунинецком районе. «Я таких зверей в жизни не видел»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика