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Исполнительница главной роли в фильме «Чудо-женщина» может стать ведущей «Евровидения-2019»
Новости Израиля. Актриса Галь Гадот – исполнительница главной роли в фильме «Чудо-женщина» – может стать ведущей музыкального конкурса «Евровидение-2019».
Об этом сообщило государственное израильское радио Kan.
Сообщается, что актриса изучает все возможности, которые связаны с этим предложением. Точного ответа она пока не дала.
Известно, что Галь Гадот родилась в Израиле и в 2004 году стала главной красавицей страны. Девушка представляла Израиль на конкурсе «Мисс Вселенная», после чего сделала успешную карьеру в кино и модельном бизнесе.
Конкурс песни «Евровидение» в следующем году пройдет в Израиле. В начале мая победу на конкурсе одержала Нетта Барзилай с зажигательной песней.
Эта победа стала четвертой для страны на конкурсе – ранее представители Израиля выигрывали конкурс в 1978, 1979 и 1998 годах. Премьер-министр страны отметил, что «Евровидение-2019» состоится в Иерусалиме.
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Новости Израиля. Актриса Галь Гадот – исполнительница главной роли в фильме «Чудо-женщина» – может стать ведущей музыкального конкурса «Евровидение-2019». Об этом...
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