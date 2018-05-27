Мигрант, спасший выпавшего с балкона ребенка, получит французское гражданство

Новости Франции. Президент Эммануэль Макрон удостоил Мамуду Гассама аудиенции в Елисейском дворце, которая длилась около получаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





По итогам встречи было объявлено, что мужчина получит гражданство по ускоренной программе. Также ему предоставят работу в пожарно-спасательной службе.

Инцидент, благодаря которому выходец из Мали стал известен буквально всему миру, произошел 26 мая. Заметив маленького ребенка, который держится за перила балкона и вот-вот сорвется с огромной высоты, мигрант бросился на помощь. Он забрался по балконам на пятый этаж и помог мальчику вернуться в квартиру. К слову, отца, оставившего малыша без присмотра уже взяли под стражу. Ему может грозить тюремный срок.

В Париже мигрант из Мали спас 4-летнего мальчика, который выпал из балкона и повис на перекладине



