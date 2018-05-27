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Католические семинаристы не пойдут в армию

28.05.2018 19:56 — Разное | Партизан  
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28 мая военнообязанные учащиеся в католических семинариях призывного возраста из Гродно и Пинска должны были прибыть в военкомат для отправки в армию.

Накануне в военкоматах семинаристам сообщили об отсрочке.

«В телефонном разговоре шла речь об отсрочке до февраля 2019 года, – отметил временно исполняющий обязанности пресс-секретаря Конференции Католических Епископов в Беларуси кс. Юрий Санько. – Официального документа мы не получили, но обычно его и не высылают. Отсрочка на полгода – обычная практика, которая была и раньше».


Подобную ситуацию с отсрочкой подтвердил для Catholic.by и председатель Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви протоиерей Сергий Лепин.

Напомним, в мае 2018 г. семинаристы и священники призывного возраста начали получать повестки для прохождения срочной военной службы.

В связи с этим католические епископы Беларуси обратились к Александру Лукашенко с просьбой рассмотреть вопрос об отсрочке семинаристам и священникам призывного возраста.

В частности, Закон описывает категории мужчин до 27 лет, которые имеют право на отсрочку по состоянию здоровья или по семейному состоянию.

«Другие категории граждан, к которым относятся также учащиеся духовных учебных заведений, получают отсрочку в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь», – отметил пресс-секретарь Министерства обороны Владимир Макаров.


По его словам, списки с фамилиями тех, кто имел право на отсрочку, были уточнены и переданы в местные призывные комиссии, которые и осуществляют призыв.

«Все, кто был в списках, получили освобождение от призыва. Все делается в соответствии с Законом», – сказал Владимир Макаров.

 
Теги: Гродно
 
 
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28 мая военнообязанные учащиеся в католических семинариях призывного возраста из Гродно и Пинска должны были прибыть в военкомат для отправки в армию.
 
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