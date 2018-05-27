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Католические семинаристы не пойдут в армию
28 мая военнообязанные учащиеся в католических семинариях призывного возраста из Гродно и Пинска должны были прибыть в военкомат для отправки в армию.
Накануне в военкоматах семинаристам сообщили об отсрочке.
«В телефонном разговоре шла речь об отсрочке до февраля 2019 года, – отметил временно исполняющий обязанности пресс-секретаря Конференции Католических Епископов в Беларуси кс. Юрий Санько. – Официального документа мы не получили, но обычно его и не высылают. Отсрочка на полгода – обычная практика, которая была и раньше».
Подобную ситуацию с отсрочкой подтвердил для Catholic.by и председатель Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви протоиерей Сергий Лепин.
Напомним, в мае 2018 г. семинаристы и священники призывного возраста начали получать повестки для прохождения срочной военной службы.
В связи с этим католические епископы Беларуси обратились к Александру Лукашенко с просьбой рассмотреть вопрос об отсрочке семинаристам и священникам призывного возраста.
В частности, Закон описывает категории мужчин до 27 лет, которые имеют право на отсрочку по состоянию здоровья или по семейному состоянию.
«Другие категории граждан, к которым относятся также учащиеся духовных учебных заведений, получают отсрочку в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь», – отметил пресс-секретарь Министерства обороны Владимир Макаров.
По его словам, списки с фамилиями тех, кто имел право на отсрочку, были уточнены и переданы в местные призывные комиссии, которые и осуществляют призыв.
«Все, кто был в списках, получили освобождение от призыва. Все делается в соответствии с Законом», – сказал Владимир Макаров.
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28 мая военнообязанные учащиеся в католических семинариях призывного возраста из Гродно и Пинска должны были прибыть в военкомат для отправки в армию.
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