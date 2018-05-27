На стройке в студгородке БГУ нашли еврейские надгробные плиты

"Еврорадио" . Со стороны улицы, за пределами университета, стройка ограждена забором, и попасть на нее невозможно. Но со стороны внутреннего дворика университета части забора нет, поэтому заходим на стройплощадку без пробле, передает





Из начальства здесь никого. Несколько эскалаторов возят камни туда-сюда и строители роют землю лопатами. На вопрос, знают ли они, что откопали старые еврейские надгробные плиты, мужчины отвечают: "Ну, камней здесь много". Из историков, конечно, никто не приезжал.









"Приезжали только посмотреть на медный кабель. Он порвался, будут ремонтировать", — рассказывает один из строителей.





Раньше на месте университетского городка было еврейское кладбище. Уничтожили его в советские времена во время строительства корпуса БГУ. Часть надгробных плит пошла на фундаменты университетского корпуса.





Семиэтажный инженерный корпус площадью 6 тысяч квадратных метров, предназначенный для обслуживания третьей и четвертой линий, сдадут через два года.