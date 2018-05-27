Нашествие косолапых: третий за неделю бегущий медведь обнаружен в Беларуси

Sputnik . Сотрудники Березинского РУВД, возвращаясь с ночного вызова по дороге Минск — Могилев, обратили внимание, что по обочине кто-то быстро передвигается. Они замедлили движение, чтобы рассмотреть, кто это, и увидели медведя, передает









Правоохранители поняли, что бегущий зверь может стать угрозой для участников дорожного движения, и решили перенаправить его в лес. Они включили проблесковые маячки и звуковой сигнал и заставили медведя изменить траекторию движения — зверь перепрыгнул через ограждение разделительной полосы и скрылся в лесной чаще на противоположной стороне дороги.









Напомним: это уже третий за неделю случай появления медведей в поле зрения людей в нашей стране. В среду 22 мая водитель снял на видео бегущего бурого медведя неподалеку от Минска возле водохранилища Вяча. Еще один косолапый был замечен в воскресенье 27 мая на лесной дороге вблизи деревни Железняки Витебского района — его также успел заснять автомобилист.





Оба мужчины были очень удивлены встречей с диким зверем, один из них даже признался, что не знал о том, что медведи обитают в Беларуси.



