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Еврокомиссия одобрила запрет ряда одноразовых пластиковых изделий

28.05.2018 18:26 — Разное | UDF  
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Изображение: artplast.ru
Брюссель одобрил запрет ряда одноразовых продуктов из пластика. Предложения Еврокомиссии были опубликованы в понедельник, 28 мая.

В частности, запрет коснется одноразовой посуды, столовых приборов, трубочек-соломинок для напитков, ватных палочек и пластиковых креплений для воздушных шаров. Их заменят более экологически чистые альтернативы. Использование одноразовых пластиковых пакетов и упаковок, которые предлагают супермаркеты, также планируется существенно ограничить.

Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил значимость проблемы пластикового мусора. Так, на изделия из пластика приходится более 80 процентов мусора в мировом океане, говорится в документе. По словам Тиммерманса, европейцам «необходимо сообща решать эту проблему».

По мнению Еврокомиссии, предлагаемые меры положительно отразятся на состоянии окружающей среды. В частности, ожидается снижение выбросов углекислого газа в атмосферу на 3,4 млн тонн. Кроме того, предложения позволят избежать ущерба окружающей среде, объем которого до 2030 года может составить 22 млрд евро.

В дальнейшем предложения Еврокомиссии должны быть вынесены на согласование членов ЕС и Европарламента. На их одобрение и принятие может потребоваться несколько лет.


Плата за непригодный к переработке пластиковый мусор?

Накануне издания Funke Mediengruppe привели слова еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера, который предложил взимать с властей стран ЕС определенную сумму за каждый килограмм пластикового мусора, непригодного к переработке для повторного использования. Если исходить из многолетнего финансового планирования Еврокомиссии, то такой сбор может составить 80 центов за один килограмм, которые пойдут в общий европейский бюджет, пояснил Эттингер. По его мнению, эта мера поможет сократить объем пластиковых отходов.

 
 
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Брюссель одобрил запрет ряда одноразовых продуктов из пластика. Предложения Еврокомиссии были опубликованы в понедельник, 28 мая.
 
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