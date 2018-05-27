Еврокомиссия одобрила запрет ряда одноразовых пластиковых изделий

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Плата за непригодный к переработке пластиковый мусор?

В частности, запрет коснется одноразовой посуды, столовых приборов, трубочек-соломинок для напитков, ватных палочек и пластиковых креплений для воздушных шаров. Их заменят более экологически чистые альтернативы. Использование одноразовых пластиковых пакетов и упаковок, которые предлагают супермаркеты, также планируется существенно ограничить.Зампредседателя Еврокомиссииотметил значимость проблемы пластикового мусора. Так, на изделия из пластика приходится более 80 процентов мусора в мировом океане, говорится в документе. По словам Тиммерманса, европейцам «необходимо сообща решать эту проблему».По мнению Еврокомиссии, предлагаемые меры положительно отразятся на состоянии окружающей среды. В частности, ожидается снижение выбросов углекислого газа в атмосферу на 3,4 млн тонн. Кроме того, предложения позволят избежать ущерба окружающей среде, объем которого до 2030 года может составить 22 млрд евро.В дальнейшем предложения Еврокомиссии должны быть вынесены на согласование членов ЕС и Европарламента. На их одобрение и принятие может потребоваться несколько лет.Накануне издания Funke Mediengruppe привели слова еврокомиссара по бюджету, который предложил взимать с властей стран ЕС определенную сумму за каждый килограмм пластикового мусора, непригодного к переработке для повторного использования. Если исходить из многолетнего финансового планирования Еврокомиссии, то такой сбор может составить 80 центов за один килограмм, которые пойдут в общий европейский бюджет, пояснил Эттингер. По его мнению, эта мера поможет сократить объем пластиковых отходов.