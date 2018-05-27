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Dolce & Gabbana к ЧМ-2018 в России выпустила футболку с куполами
Футболка Dolce & Gabbana
Отметим, что итальянский бренд давно и плотно сотрудничает с российским fashion-сегментом, а также нацелен на местного богатого клиента. И чемпионат мира по футболу стал одним из поводов предложить «оригинальный» продукт.
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Отметим, что итальянский бренд давно и плотно сотрудничает с российским fashion-сегментом.
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