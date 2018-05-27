Медики без квартир. Все идет силовикам

Даже детские велосипеды и самокаты нужно держать в комнате, так как в коридоре запрещают. В результате места хватает только на то, чтобы разложить два дивана для сна.Так живет в общежитии средний медицинский персонал Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах. Есть блоки, где 7 человек живут в одной комнате.Елена 7 лет назад вступила в строительный кооператив с надеждой построить квартиру. Дети растут, а вопрос с квартирой не двигается с места. Строительству жилья для сотрудников центра онкологии постоянно что-то мешает: то проекта нет, то площадки. За это время в окрестностях активно строились силовики, появилось много коммерческих и социальных домов.Новую площадку онкологам выделили в 2013 году в поселке Лесковка, а через год выяснилось, что согласно плану там – спортивная зона. Потом выделили заново, но тут началось корректирование генплана Боровлянов, который не может пройти экологическую экспертизу. Без него проект отказываются подписывать и Белорусский научно-исследовательский проектный институт градостроительства, и главный архитектор Минской области. Одновременно как раз через дорогу строят общежитие и отсутствие генплана этому никак не мешает.Если так пойдет дальше, то медики потеряют площадку: в ноябре заканчивается срок освоения земли. Власти не раз предлагали расформировать кооператив, однако для медиков с зарплатами 300-500 рублей это единственная возможность обзавестись собственным жильем. В «резиновых» Боровлянах и окрестности строятся все, кроме сотрудников онкологического центра, которые ежедневно здесь заботятся о тяжелых больных.