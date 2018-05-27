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Появление базы США в Польше может дестабилизировать ситуацию в Восточной Европе - сенатор Бондарев

28.05.2018 19:24 — Разное | Интерфакс  
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Военная база США в Польше не создаст реальную угрозу России, но может дестабилизировать ситуацию в Восточной Европе, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Американская военная база в Польше не сможет создать реальную угрозу безопасности России, однако способна дестабилизировать ситуацию в Восточной Европе", - сказал В.Бондарев "Интерфаксу" в понедельник.

По его мнению, Польша давно находится под патронажем США.

"И тут 50% на 50%, от кого исходит инициатива по созданию базы. Полагаю, она была встречной, несмотря на то, что официально прозвучала с польской стороны", - сказал сенатор.

В.Бондарев отметил, что Польша заинтересована в американской военной инфраструктуре, надеясь с её помощью укреплять позиции среди своих соседей.

"И речь совсем не только о России, которой Польша явно не конкурент ни в каком плане. Но вот среди Украины, с которой Польша находится в острой конфронтации, а также Германии, неоднократно проявлявшей агрессию к ней в прошлом и сейчас находящейся с ней в напряжённых отношениях, с помощью военных объектов США Польша может заметно "вырасти", - полагает он.

Кроме того, США, по его мнению, "накручивают весь мир, особенно своих сателлитов, по поводу российской агрессии и предлагают свою помощь в её отражении и купировании".

"Поэтому США сначала "объяснили" Польше, что ей нужна защита, после чего выразили готовность её предоставить на коммерческих условиях. То есть США этой сделкой, если она состоится, убьют двух зайцев: обогатятся экономически и усилят свои военно-политически позиции, расширив присутствие в восточно-европейском макрорегионе", - считает глава комитета.

По его словам, такое наблюдается уже не в первый раз. "Совсем недавно, накрутив Украину, США им буквально навязали противотанковые комплексы "Джэвелин", заработав на этом и усилив зависимость "незалежной" от них. Два миллиарда долларов - немалая сумма для польского бюджета. И если такое решение будет реализовано, Польша проиграет не только в финансовом, но и в политическом, и стратегическом смыслах" , - полагает В.Бондарев.

 
 
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Военная база США в Польше не создаст реальную угрозу России, но может дестабилизировать ситуацию в Восточной Европе, заявил глава комитета Совета Федерации по...
 
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