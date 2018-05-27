Третий раз с начала года в Москве объявлен карантин по бешенству

Мэр столицы Сергей Собянин в понедельник подписал распоряжение об установлении карантина на территории поселения Щаповское в Новой Москве в связи с выявлением случая бешенства дикого животного, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.

"В связи с выявлением бешенства животного в Щаповском до 28 июля на его территории запрещены выставки собак и кошек, торговля ими, а также запрещен вывоз домашних животных за пределы поселения", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это третий с начала года случай введения карантина в Москве по бешенству. Первый был введен в середине января на территории района Крылатское, второй - в районе Покровское-Стрешнево в феврале.

В 2017 году карантин по бешенству диких и домашних животных объявлялся в Москве шесть раз, в 2016 году - 11 раз.