Абрамович обрёл гражданство Израиля - СМИ

Российский миллиардер и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович в понедельник получил гражданство Израиля, сообщает израильская газета "Таймс оф Исраэл".

По данным издания, Р.Абрамович ранее в понедельник прибыл в международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве на частном самолете и получил гражданство Израиля в рамках закона о возвращении благодаря его еврейскому происхождению.

По данным "Едиот ахронот", бизнесмен уже открыл банковский счет в Израиле.

Ранее СМИ сообщали, что срок действия предыдущей британской визы российского предпринимателя предположительно истек в апреле, когда он находится за пределами Британии. Заявление на продление британской визы Р.Абрамовича в настоящее время находится на рассмотрении.

Согласно данным на сайте британского МИД, в ряде случаев граждане Израиля имеют возможность посещать Великобританию без визы и находиться в стране до шести месяцев. В частности, это касается поездок, цель которых - туризм, бизнес, учеба. Безвизовый режим для израильтян действует и в отношении многих других стран мира.

На прошлой неделе израильское издание "Исраэль Хайом" сообщало, что в 2015 году российский бизнесмен приобрел недвижимость в тель-авивском престижном районе Неве-Цедек.

"Таймс оф Исраэл" уточняет, что Р.Абрамович станет самым обеспеченным гражданином Израиля. Ранее он несколько раз посещал Израиль и инвестировал средства в несколько местных компаний.