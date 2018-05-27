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ЕС разделяет некоторые опасения США по Ирану, но предпочитает другую стратегию решения проблемы - Могерини

28.05.2018 19:01 — Разное | Интерфакс  
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Страны ЕС разделяют ряд опасений США в отношении Ирана, однако не согласны с американским подходом к решению этой проблемы, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Когда речь идет о некоторых развитиях событий в регионе или о ракетной программе Ирана, конечно, мы все вместе разделяем некоторые из опасений администрации США. И первое опасение, которое мы разделяем, связано с возможностью Ирана разрабатывать ядерное оружие. Именно поэтому мы намерены сохранять соглашение", - сказала Ф.Могерини.

"У нас другой ответ на то, что является лучшей стратегией, чтобы ответить на эти опасения и найти позитивный ответ", - сказала Ф.Могерини.

Она подчеркнула, что ЕС считает лучшим ответом на опасения в отношении Ирана сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из СВПД по иранской ядерной программе. Остальные участники "шестерки" международных посредников (пять членов СБ ООН и ФРГ), заключавших СВПД, выступают за сохранение сделки.

 
 
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Страны ЕС разделяют ряд опасений США в отношении Ирана, однако не согласны с американским подходом к решению этой проблемы, заявила в понедельник глава...
 
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