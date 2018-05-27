Роспотребнадзор подтвердил безопасность морской воды на Азово-Черноморских курортах

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в преддверии летнего сезона не выявило фактов опасного химического или биологического загрязнения морской воды в местах массового отдыха на побережье Черного и Азовского морей, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"Проведено 403 микробиологических исследования, 396 - санитарно-химических, 322 - паразитологических, 104 - вирусологических. Патогенных и условно-патогенных микроорганизмов не выявлено", - говорится в сообщении.

Всего к началу июня 2018 года специалистами Роспотребнадзора было обследовано почти 1300 проб морской воды в местах массового отдыха туристов на Азово-Черноморском побережье Краснодарского края. Все пробы соответствуют установленным нормативам, отмечает пресс-служба.