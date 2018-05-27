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Еврокомиссия предлагает сократить использование одноразовых пластиковых изделий

28.05.2018 18:02 — Разное | Интерфакс  
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Европейская комиссия предложила ряд мер, направленных на сокращение использования различных одноразовых пластиковых изделий с целью снижения вреда окружающей среде.

Предполагается, что если на рынке уже существуют более экологически чистые альтернативы, изделия будут запрещены, а при отсутствии таких альтернатив будут установлены целевые показатели для снижения потребления продуктов.

Как говорится в пресс-релизе ЕК, самые жесткие меры коснутся пластиковой посуды и столовых приборов, трубочек-соломинок для напитков, ватных палочек и палочек для воздушных шаров. Более мягкие ограничения затронут пластиковые контейнеры для продуктов и стаканчики для напитков.

В сообщении Еврокомиссии отмечается, что на изделия из пластика приходится 85% мусора в мировом океане. По словам первого заместителя председателя комиссии Франса Тиммерманса, предложенные меры помогут улучить состояние окружающей среды.

В частности, ожидается снижение выбросов углекислого газа в атмосферу на 3,4 млн тонн, предотвращение совокупного ущерба окружающей среде на сумму 22 млрд евро до 2030 года, и экономию порядка 6,5 млрд евро для потребителей.

Предложения Еврокомиссии проходят согласование стран-участниц ЕС и Европарламента. На их одобрение и принятие может потребоваться несколько лет.

 
 
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Европейская комиссия предложила ряд мер, направленных на сокращение использования различных одноразовых пластиковых изделий с целью снижения вреда окружающей...
 
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