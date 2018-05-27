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Новости экономики за 28 мая

28.05.2018 20:14 — Разное | ОНТ  
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Работают и платят налоги там, а пенсию получают здесь. Специалисты Института экономики НАН Беларуси высказывают вполне обоснованные опасения. Выдержит ли пенсионный фонд такую нагрузку? 

Как известно, в Евразийском экономическом союзе общий рынок труда.Есть белорусский паспорт – можешь законно трудоустроиться в России. Официально там уже работают десятки тысяч наших граждан. Работают на российскую экономику! Часть своей зарплаты отчисляют в российский пенсионный фонд! А потом, возвращаются в Беларусь на заслуженный отдых и получают выплаты из общей копилки, в которую сами ничего не вложили. 

Проблему должен решить Договор о пенсионном обеспечении в ЕАЭС. Но прочитав проект документа, белорусские эксперты взялись за голову – если его подпишут в первой редакции – это добавит новые проблемы. В договоре отмечено, что базовая часть пенсии будет выплачиваться страной проживания, накопительная – экспортироваться в полном объёме. При этом возникает опасный прецедент. Допустим, белорус отработал необходимый стаж в 15,5 лет, а потом поехал в Россию и столько же отработал там. В итоге он получает сразу две пенсии. Причём белорусскую, почти такую же, как и его соотечественник, который всю жизнь проработал здесь. То есть отрезает от пенсионного пирога кусок, который не заслужил.

В итоге соблазн поработать часть жизни в соседней стране становится слишком велик. По мнению специалистов Института экономики, Беларуси следует отстаивать другую схему – чтобы работник перечислял деньги в пенсионный фонд государства, гражданином которого он является. 

Это хотя бы частично компенсирует отток квалифицированных и очень исполнительных кадров, что подтверждают не только российские работодатели, но и статистика. Среди граждан бывшего Советского Союза, которые сейчас трудятся в России у белорусов самая высокая средняя зарплата. 

Более 600 долларов. Не сильно отличается от средне-белорусской, особенно учитывая моральные и финансовые издержки от переезда. А то, что трудовых мигрантов из Кыргызстана (эта страна тоже входит в ЕАЭС) обогнали молдаване и украинцы, объясняется скорее тем, что граждане этих стран зачастую работают нелегально, а официально устраиваются лишь на престижные должности. 

Пока правительства ищут компромисс в готовящемся договоре, финансисты уже нашли общий интерес. Беларусбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Россельхозбанком.

Партнёры договорись об участии в финансировании внешнеторговых проектов. Речь идёт о привлечении денег для инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Что же касается предприятий лёгкой и химической промышленности Беларуси, то для них инвесторов теперь будут искать австрийцы и голландцы.Соответствующее соглашение с ведущими компаниями этих стран подписало Национальное агентство инвестиций и приватизации. 

Теперь специалисты с мировым именем приедут на заводы «Крион», Лакокраска, и текстильные фабрики«8 Марта» и «Лента», подготовят их к приватизации и найдут стратегических инвесторов, которые готовы вкладывать деньги развитие этих производств. Причём за работу независимым консорциумам ни сами предприятия, ни бюджет Беларуси ничего не платят. Это проект «Всемирного Банка». 

Инвестировать в белорусские проекты готов и крупный немецкий банк КfW. Базовое соглашение сегодня подписано с Банком Развития.

Такую перспективную гонку инвесторов белорусы смогут наблюдать за кружкой кумыса. Правительство Беларуси решило поддержатьбыстрорастущую молочную отрасль в самом экзотическом её сегменте. Для юридических лиц установлены надбавки за реализованное или направленное на переработку в этом году кобылье, козье и овечье молоко. За каждую тонну кумыса из местного бюджета доплатят 44 рубля, субсидия за козье молоко – 28, овечье – 22. 

Эти продукты в отличие от коровьего молока, усваиваются организмом человека почти на 100 процентов.Если все инвестиции, которые вкладываются в белорусские предприятия, будут осваиваться с такой же пользой, то белорусам не нужно будет уезжать на заработки в соседние страны.

 
 
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Работают и платят налоги там, а пенсию получают здесь. Специалисты Института экономики НАН Беларуси высказывают вполне обоснованные опасения. Выдержит ли...
 
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