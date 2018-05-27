Авария произошла 28 мая, около 17.30, на перекрестке около станции метро «Пушкинская». Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ Минска

По предварительной информации, 36-летняя женщина ехала на Toyota по проспекту Пушкина со стороны улицы Одоевского в направлении улицы Матусевича. На пересечение с улицей Притыцкого она выехала на зеленый, но в результате большого потока автомобилей была вынуждена остановиться на середине перекрестка, а когда покидала его на красный, в нее въехал Volkswagen, ехавший по улице Притыцкого. «Автомобили в левых полосах не начинали движение, давая возможность Toyota покинуть перекресток. Однако ехавший в крайней правой полосе Volkswagen под управлением 25-летнего мужчины, не снижая скорости, выехал на перекресток и врезался в Toyota. От удара последний опрокинулся на бок», — рассказали в ГАИ.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.