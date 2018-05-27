Александр Лукашенко встретился с заместителем председателя КНР Ван Цишанем

Ван Цишань – очень влиятельный политик, его называют правой рукой Си Цзиньпина – главы КНР. Встреча прошла в дружеской, неформальной атмосфере, учитывая хорошие отношения лидеров стран и уровень взаимодействия двух государств, которое иначе как стратегическое партнёрство не назовешь.

Так сегодня выглядит расположенный на берегу Жёлтого моря китайский город Циндао. Он входит в список так называемых 15 главных городов КНР. Здесь расположен важнейший для республики порт, военная база, промышленный центр. А уже на следующей неделе Циндао будет в центре не только китайских, но и мировых новостей.

9 июня город примет саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества. И здесь уверяют: к встрече на высшем уровне готово буквально всё. В Китай приедут лидеры стран-участников ШОС и стран-наблюдателей, в их числе Беларусь. Александр Лукашенко на саммит в КНР прибудет по личному приглашению Си Цзиньпина. Китай, и в Пекине этого не скрывают, намерен использовать площадку в Циндао для достижения не только целей ШОС, но и для расширения взаимодействия со странами «Одного пояса и одного пути».

Ма Вэйган, начальник управления коммерции г. Циндао: «Сейчас вся наша страна в поисках новых подходов к всестороннему ускорению открытости. И мы, пользуясь саммитом в Циндао, хотим вывести уровень открытости на новый уровень. Этот саммит поможет нам сделать ещё один шаг в развитии торгово-экономического сотрудничества со странами "Одного пояса и одного пути"».

Совпадение ли, но заместитель главы Китайской Народной Республики Ван Цишань родом как раз из Циндао. И предстоящий саммит – одна из важных тем переговоров в Минске.

Страны традиционно поддерживают друг друга на международных площадках локального уровня – это как раз ШОС, и в глобальных инициативах, к примеру, по линии ООН. Такое понимание на уровне политическом, способствует и наращиванию экономических связей. В 2017 году товарооборот между странами превысил три миллиарда долларов, и всё чаще партнёры говорят уже не о торговле, а о совместных проектах. Среди новых перспектив – развитие контейнерных перевозок через весь евразийский континент – это и есть глобальный логистический план «Один пояс и один путь».

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси: «В целях дальнейшего увеличения экспорта белорусской продукции, например, продовольствия, мы бы могли активнее задействовать контейнерные железнодорожные маршруты между Китаем и Европой. Это не только будет выгодно Беларуси и Китаю, но и станет нашим совместным планом в развитии торговли по маршруту «Один пояс и один путь».

В том, что планы будут реализованы, глава китайской делегации не сомневается.

Нынешний пост Ван Цишань занимает с марта 2018, но в целом в политике уже около 30 лет. И очевидно, что Беларусь для первого официального зарубежного визита опытного управленца выбрана не случайно, наша страна входит в узкий круг стратегических партнёров Китая. И именно у нас КНР реализует свой крупнейший проект за рубежом – белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень». Сюда Ван Цишань отправился буквально с трапа самолёта. По оценкам экспертов, уже через три года резиденты парка, сегодня их уже 35, будут производить продукции более чем на миллиард долларов в год. Но одним этим объектом белорусско-китайские связи не ограничены.

Самую представительную делегацию из Китая за последние годы сегодня принимает Витебск. 14 мэров городов и более полусотни бизнесменов приехали на два дня из провинции Шаньдунь, чтобы познакомиться с экономикой северного региона. Особый интерес – к сфере сельхозпроизводства и перерабатывающей промышленности.

Лю Веи, заместитель генерального директора Департамента коммерции провинции Шаньдун: «Наших бизнесменов интересуют молочные продукты белорусского производства и сельскохозяйственные товары, два дня мы будем знакомиться с вашими производителями и надеемся, что они смогут заключить выгодные контракты».

Первые крупные совместные проект с Китаем Витебская область реализовала в энергетике – это строительство нового энергоблока на Лукомльской ГРЭС, затем возведение Витебской гидроэлектростанции. Компании из Поднебесной охотно покупают продукцию белорусских льнозаводов. Благодаря модернизации Оршанского льнокомбината (это также совместный проект) производственные мощности фабрики выросли на треть. Региональное сотрудничество развивается по нарастающей, и сегодня стороны это подтвердили.

Так уж заведено, что основной вектор белорусско-китайского сотрудничества задают не в бизнес-среде, а на самом высоком государственном уровне.

Александр Лукашенко принимает Ван Цишаня не в интерьерах Дворца Независимости, а в загородной резиденции «Озёрный» в Острошицком Городке. Прежде здесь бывали председатель КНР, президент России, премьер Пакистана – политики стран, с которыми у Беларуси складываются наиболее дружественные, доверительные отношения. И заместитель главы Китайской Народной Республики один из них. По традиции, высоко гостя белорусский лидер пригласил к роднику – попробовать уникальную по своим природным качествам воду.

Ван Цишаня уже давно называют «правой рукой Си», имея в виду председателя КНР Си Цзиньпина. Также он известен, как главный борец с коррупцией в Поднебесной. С 2012 пять лет занимал пост секретаря Центральной комиссии Китая по проверке дисциплины. Благодаря усилиям Ван Цишаня около двух миллионов китайских чиновников и членов партии получили наказания за коррупционные преступления. Политики должны быть примером для людей – позиции Александра Лукашенко и его гостя сходятся не только в этом.

Ван Цишань не скрывает, впечатлён увиденным в «Великом камне» и очень доволен переговорами в правительстве, но есть темы, которые следует обсудить, что называется, с глазу на глаз. К тому же формат рабочего ужина располагает и для откровенного диалога, и для того, чтобы обозначить важные темы в преддверии встречи Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином, которая, как ожидается, состоится на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао.