Президент Беларуси поздравил со столетним юбилеем командование, ветеранов и всех, кто стоит на охране наших рубежей

Как известно, наш Президент и сам служил в пограничных войсках.

«Проявляя бдительность и профессионализм, вы обеспечиваете надёжную преграду современным вызовам и угрозам пограничной безопасности, принимаете все необходимые меры для защиты рубежей нашего государства. Александр Лукашенко выразил уверенность, что личный состав органов пограничной службы и в дальнейшем будет конкретными делами оправдывать высокое доверие белорусского народа и приложит все силы, опыт и мастерство для обеспечения стабильности и порядка на государственной границе», – говорится в поздравлении Главы государства.

Тяжёлая и ответственная задача – ведь на кону безопасность границ, а значит – всей страны. По информации пресс-службы Главы государства, значительную часть этой недели Александр Лукашенко проведёт на погранзаставе и в погранотряде, где ознакомится с условиями службы и бытом пограничников, пообщается с военнослужащими и их семьями.