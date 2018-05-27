В Витебске водитель насмерть сбил пенсионерку, сообщил БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

ДТП произошло сегодня, около 17.00, по ул. Лазо возле магазина «Витебские продукты». В тридцати метрах от пешеходного перехода на пожилую женщину совершил наезд водитель 1990 года рождения, который только в январе сдал на права, а машину приобрел неделю назад. «Со слов водителя, он не увидел пешехода — женщина неожиданно выскочила перед ним из-за остановившейся машины», — отметил Александр Казючиц.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшей. На вид женщине 67−70 лет. По словам очевидцев, она проживала в одном из рядом расположенных домов.