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В Витебске водитель насмерть сбил пенсионерку

28.05.2018 20:30 — Разное | Tut.by  
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В Витебске водитель насмерть сбил пенсионерку, сообщил БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

ДТП произошло сегодня, около 17.00, по ул. Лазо возле магазина «Витебские продукты». В тридцати метрах от пешеходного перехода на пожилую женщину совершил наезд водитель 1990 года рождения, который только в январе сдал на права, а машину приобрел неделю назад. «Со слов водителя, он не увидел пешехода — женщина неожиданно выскочила перед ним из-за остановившейся машины», — отметил Александр Казючиц.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства происшествия и личность погибшей. На вид женщине 67−70 лет. По словам очевидцев, она проживала в одном из рядом расположенных домов.

 
Теги: Витебск
 
 
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В тридцати метрах от пешеходного перехода на пожилую женщину совершил наезд водитель 1990 года рождения, который только в январе сдал на права, а машину приобрел...
 
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