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"Днепр" с начала сезона получил штрафов более чем на 3 тысячи долларов и обратился к фанатам

28.05.2018 20:21 — Разное | Tut.by  
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Могилевский футбольный клуб «Днепр» с начала нынешнего сезона выплатил штрафы на сумму 6370 рублей за поведение болельщиков. Это стало поводом для генерального директора «Днепра» Дмитрия Калачева, чтобы выступить с официальным обращением в адрес фанатов команды, которое опубликовано на клубном сайте.


Фото: fcdnepr.by

— Уважаемые активные болельщики нашей команды! Руководство ЗАО «Футбольный клуб Днепр» считает необходимым обратиться к вам с просьбой, вначале предав огласке решения органов Ассоциации «Белорусская федерация футбола», занимающейся проведением «Беларусбанк — чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2018 года среди команд высшей лиги» и розыгрыша Кубка Республики Беларусь по футболу 2018/2019 года, а также правоохранительных органов.

Уже после стартового матча команды в сезоне 2018 года (11.03.2018, Солигорск, ФК «Шахтер» — ФК «Днепр») в адрес клуба пришло письмо за подписью секретаря Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ Р.Х. Юмагужина, в котором обращается внимание на неподобающее поведение активных болельщиков «Днепра», в частности, выкрикивание провокационных речевок, лозунгов расистского и дискриминационного содержания. Рассмотрев письмо УВД Минского облисполкома, члены Комитета единогласно проголосовали за применение дисциплинарной санкции в виде штрафа в отношении ФК «Днепр» в размере двухсот базовых величин — 4900 белорусских рублей.

Май принес сразу два инцидента со знаком «минус», также не оставшиеся без внимания главного футбольного ведомства страны. Так, по решению комитета за нарушение в матче ½ финала розыгрыша Кубка Беларуси 2017/2018 года (02.05.2018, Могилев) между ФК «Днепр» и ФК «Динамо-Брест» применена в отношении нашего клуба дисциплинарная санкция в виде штрафа в размере десяти базовых величин — 245 белорусских рублей. Суть нарушения — зажжение неустановленного вещества (со слов работников правоохранительных органов), в результате чего произошел выброс черного дыма.

Также во время матча 6-го тура «Беларусбанк — чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2018 года среди команд высшей лиги» между ФК «Днепр» и ФК БАТЭ согласно рапорту инспектора в середине второго тайма фанаты нашей команды организовали кричалки в виде нецензурной брани в адрес команды соперника. За это нарушение Дисциплинарный комитет АБФФ применил в отношении нашего клуба санкцию в виде штрафа в размере пятидесяти базовых величин — 1225 белорусских рублей.

«Днепр» — клуб с солидной историей, добрыми традициями и внушительной армией болельщиков. Руководство клуба просит понять сложившуюся после случившихся инцидентов ситуацию. Не устаем повторять: ваша поддержка никогда не останется незамеченной всеми, кто трудится на благо могилевского футбола. В то же время чрезмерная активность болельщиков во время матчей, противоречащая регламентирующим документам АБФФ, не способствует последовательному решению задач команды и развитию клуба.

Кроме того, на инцидент во время матча команды против «Динамо-Брест» отреагировало УВД Могилевского облисполкома. В адрес клуба пришло представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в котором сделан вывод о том, что между клубом и активными болельщиками «отсутствует надлежащее взаимодействие». Никому не нужно, чтобы компетентность и выполнение трудовых обязанностей специалиста по работе с болельщиками, трудящегося в ЗАО не первый год, оценивалась правоохранительными органами именно так и лишь по единичному эпизоду.

Давайте не забудем и о нравственной составляющей. Нецензурная брань, раздающаяся зачастую в ответ на провокационные речевки представителей фанатского сектора соперничающей команды, слышна не только ее адресатам, но и детям, которые пришли на стадион совсем за другими впечатлениями.

Средства, которые клуб обязан уплатить, могли быть израсходованы, к примеру, на организованный выезд болельщиков для поддержки команды в гостевом матче. Согласитесь, пользу из таких мероприятий извлекают все заинтересованные стороны.

Надеемся, наш посыл найдет отклик в ваших рядах, и клуб в сезоне-2018 больше не станет объектом пристального внимания со стороны Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ, говорится в обращении гендиректора «Днепра» Дмитрия Калачева.

Таким образом, с начала сезона «Днепр» вынужден был выплатить штрафы на сумму 6370 рублей (около 3175 долларов).

С 9 очками после 8 туров «Днепр» занимает 9-е место среди 16 команд высшей лиги.

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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"Днепр" с начала сезона выплатил штрафов на сумму 6370 рублей за поведение болельщиков. Это стало поводом для официального обращения в адрес фанатов.
 
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