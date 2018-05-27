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Гибель 6-летних близнецов на пожаре в Бобруйске. Что могло стать причиной трагедии?

28.05.2018 20:09 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Более 30 детей погибли в Беларуси с начала 2018 года из-за недосмотра взрослых. Эту жуткую статистику 28 мая озвучили в Минздраве, комментируя в том числе вопиющий случай в Бобруйске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пожаре в Бобруйске погибли два шестилетних ребёнка

Здесь на минувших выходных сгорели двое детей, которые остались дома одни. Уже задержана мать 6-летних близнецов, которая, как выяснилось, узнала о трагедии спустя несколько часов. Корреспондент Юрий Прокопенко с места событий.

Гибель 6-летних близнецов на пожаре в Бобруйске. Что могло стать причиной трагедии?

Юрий Прокопенко, СТВ:
Вход в подъезд открыт настежь. Устойчивый запах гари слышен даже на первом этаже, хотя пожар произошел на восьмом. На сигнал соседей, которые не смогли самостоятельно взломать металлическую дверь, спасатели отреагировали оперативно: за полминуты срезали дверные петли и вошли внутрь. Но было уже поздно.

Гибель 6-летних близнецов на пожаре в Бобруйске. Что могло стать причиной трагедии?

В одной из комнат на полу лежали два ребенка. Шестилетние мальчик и девочка – близнецы. Врачи скорой лишь развели руками. Больше в квартире в момент пожара никого не оказалась. Мать узнала о трагедии только под утро.

Гибель 6-летних близнецов на пожаре в Бобруйске. Что могло стать причиной трагедии?

Инесса Полыневич, жительница Бобруйска:
Я, наверное, больше плакала, чем она. Мы только проснулись от стука в дверь им, а так бы тоже могли не проснуться, потому что этот угар…

Гибель 6-летних близнецов на пожаре в Бобруйске. Что могло стать причиной трагедии?

Виновной в случившемся соседи считают мать. Она жила без мужа, любила выпить. У 40-летней женщины было четверо детей.

Гибель 6-летних близнецов на пожаре в Бобруйске. Что могло стать причиной трагедии?

Старшая дочь год назад умерла от отравления, средний сын живет с бабушкой, а младших близнецов постоянно оставляла одних дома. И днем, и ночью.

Гибель 6-летних близнецов на пожаре в Бобруйске. Что могло стать причиной трагедии?

Игорь, житель Бобруйска:
Бросала она детей. Да, было такое. Матери всех подъездов ей готовы открутить голову за это. Ей не хватило первого раза, когда дочка отравилась? И сейчас двое деток.

Гибель 6-летних близнецов на пожаре в Бобруйске. Что могло стать причиной трагедии?

Алина Херсонская, жительница Бобруйска:
Мальчик и девочка вполне хорошие, дружелюбные детки всегда, играли. Для нас это шок. Знаю про эту мать, что не самый хороший образ жизни у нее, что деток изымали этих двух, и старшая девочка была суицидница. Говорили плохо здесь о ней.

Мать погибших детей задержана. Во время допроса она рассказала, что в ту трагическую ночь была в гостях у знакомого.

Гибель 6-летних близнецов на пожаре в Бобруйске. Что могло стать причиной трагедии?

Оксана Соленюк, официальный представитель Следственного комитета по Могилевской области:
По факту гибели двух детей возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности» двум лицам. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы. Проводятся опросы соседей, работников государственных органов и иных служб. Изучается соответствующая документация.

Гибель 6-летних близнецов на пожаре в Бобруйске. Что могло стать причиной трагедии?

В этом деле вопросов пока гораздо больше, чем ответов. Неизвестна причина пожара. Установлено лишь, что очаг возгорания находился в комнате на диване. Значит, это не проводка и не газ.

Гибель 6-летних близнецов на пожаре в Бобруйске. Что могло стать причиной трагедии?

Не сработали и автономные пожарные извещатели. По крайней мере, никто из соседей их звука не слышал. И, в конце концов, почему семью сняли с учета в органах опеки как неблагополочную?

 
 
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Новости Беларуси. Более 30 детей погибли в Беларуси с начала 2018 года из-за недосмотра взрослых. Эту жуткую статистику 28 мая озвучили в Минздраве, комментируя в том...
 
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