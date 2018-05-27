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Гибель 6-летних близнецов на пожаре в Бобруйске. Что могло стать причиной трагедии?
Новости Беларуси. Более 30 детей погибли в Беларуси с начала 2018 года из-за недосмотра взрослых. Эту жуткую статистику 28 мая озвучили в Минздраве, комментируя в том числе вопиющий случай в Бобруйске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь на минувших выходных сгорели двое детей, которые остались дома одни. Уже задержана мать 6-летних близнецов, которая, как выяснилось, узнала о трагедии спустя несколько часов. Корреспондент Юрий Прокопенко с места событий.
Юрий Прокопенко, СТВ:
В одной из комнат на полу лежали два ребенка. Шестилетние мальчик и девочка – близнецы. Врачи скорой лишь развели руками. Больше в квартире в момент пожара никого не оказалась. Мать узнала о трагедии только под утро.
Инесса Полыневич, жительница Бобруйска:
Виновной в случившемся соседи считают мать. Она жила без мужа, любила выпить. У 40-летней женщины было четверо детей.
Старшая дочь год назад умерла от отравления, средний сын живет с бабушкой, а младших близнецов постоянно оставляла одних дома. И днем, и ночью.
Игорь, житель Бобруйска:
Алина Херсонская, жительница Бобруйска:
Мать погибших детей задержана. Во время допроса она рассказала, что в ту трагическую ночь была в гостях у знакомого.
Оксана Соленюк, официальный представитель Следственного комитета по Могилевской области:
В этом деле вопросов пока гораздо больше, чем ответов. Неизвестна причина пожара. Установлено лишь, что очаг возгорания находился в комнате на диване. Значит, это не проводка и не газ.
Не сработали и автономные пожарные извещатели. По крайней мере, никто из соседей их звука не слышал. И, в конце концов, почему семью сняли с учета в органах опеки как неблагополочную?
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Новости Беларуси. Более 30 детей погибли в Беларуси с начала 2018 года из-за недосмотра взрослых. Эту жуткую статистику 28 мая озвучили в Минздраве, комментируя в том...
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