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Поляки, татары с башкирами и белорусы сменят прописку своих подворий во время фестиваля

28.05.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Поляки, татары с башкирами и белорусы сменят прописку своих подворий во время фестиваля

Эти диаспоры развернут свои подворья по новым адресам.
 
Поляки, которые традиционно, в уголок родной страны превращали дворик Нового замка, переедут на улицу Ожешко. Их подворье разместится возле дома-музея Элизы Ожешко. Практически напротив, у входа в парк имени Жилибера, встречать гостей будут татары и башкиры. Сюда они переедут с площадки, расположенной за ДК текстильщиков. 
Белорусское подворье, которое традиционно разворачивалось возле областного театра кукол, на этот раз займет практически всю площадь Ленина. Здесь свою культуры, традиционную кухню, промыслы и забавы представят гости со всех регионов Беларуси. В таком формате белорусское подворье будет работать впервые. 
 
Всего в Гродно 2 июня будет работать 19 подворий, в том числе два многонациональных. Одно разместится по адресу улица Советская, 1, возле торгового дома «Неман». Там традиционно выступали цыгане. В нынешнем году они разделят сцену с арабами, афганцами, индийцами, иранцами, палестинцами, тамилами, туркменами и узбеками. Второе многонациональное подворье можно посетить по адресу Советская, 14, во дворике торгового центра АВС. Там гостей будут встречать американцы, англичане, болгары, испанцы, итальянцы, латиноамериканцы и немцы. 
 
Работа подворий начнется примерно с 12 утра 2 июня. А главной темой на них станут забавы и игры.
 
Татьяна МОСТОВСКАЯ
http://grodnonews.by
 
Теги: Гродно
 
 
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Эти диаспоры развернут свои подворья по новым адресам.   Поляки, которые традиционно, в уголок родной страны превращали дворик Нового замка, переедут на улицу...
 
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