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Стены Нового замка в ночь на 1 июня превратят в огромный экран. Как создают фестивальный 3D-мэппинг

28.05.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Стены Нового замка в ночь на 1 июня превратят в огромный экран. Как создают фестивальный 3D-мэппинг

Это ночное шоу команда Foton media готовила больше 2,5 месяца. Чтобы «вывести» на стены Нового замка придуманную историю, им пришлось буквально  измерить все окна, углы и каждую колонну здания — проекторы будут транслировать на фасад не плоскую «картинку», а уникальный сюжет, посвященный Гродно и национальностям, живущим здесь. Все гости XII Фестиваля национальных культур смогут увидеть уникальное анимированное представление уже вечером 1 июня во дворе Нового замка. 
     
Начнется шоу вежливо — с приветствия. Организаторы 3D-мэппинг проекта выведут на королевские стены Нового замка слово «Добро пожаловать!» на 35 языках. Своеобразный символ национальностей, участвующих в Фестивале ультур. Как рассказывает арт-директор Foton media Михаил Попович, после такой анимированной репризы откроются импровизированные театральные кулисы и начнется главное представление. Пока же ночью во дворе замка прошла первая репетиция представления. 

Стены Нового замка в ночь на 1 июня превратят в огромный экран. Как создают фестивальный 3D-мэппинг

Всех секретов и сценария авторы проекта, безусловно, раскрывать не хотят. За пару дней до начала удалось лишь выяснить, что в шоу на стенах замка будут задействованы красивая девушка, земной шар, национальные орнаменты, почти все главные архитектурные объекты Гродно и много музыки. 

Стены Нового замка в ночь на 1 июня превратят в огромный экран. Как создают фестивальный 3D-мэппинг

— В нашем шоу фактически каждый элемент  очень символичен. Например, мы специально прорисовали национальные орнаменты участников фестиваля. Они будут появляться на стенах Нового замка. Начнем, безусловно, с белорусского. Наши узоры станут центральными в созданном 3D-мэппинге. Надо понимать, что это не какая-то плоская картинка на стенах. Это история, пронизанная символами и сюжетами. Будет много трансформаций, эффектов, –  рассказывает арт-директор Foton media Михаил Попович. 

Стены Нового замка в ночь на 1 июня превратят в огромный экран. Как создают фестивальный 3D-мэппинг


Кстати, чтобы создать все эти эффекты и чтобы анимированная история фестиваля ощущалась как живая, команде разработчиков и дизайнеров пришлось серьезно потрудиться. 

– Мы обыгрываем не просто плоскость. Мы работаем со всеми деталями, с архитектурой зданий. Учитываем все особенности конструкций. Когда мы готовим контент к шоу, то изучаем все доступные чертежи здания. Рассматриваем, анализируем все элементы и расстояния. Например, как в случае с Новым замком — здание очень старое, тем более проектной документации фактически нет. Мы здесь почти неделю все излазили, измеряли каждое окно, – добавляет арт-директор Foton media Михаил Попович. 

Стены Нового замка в ночь на 1 июня превратят в огромный экран. Как создают фестивальный 3D-мэппинг


Участники команды шоу говорят, что для создания полноценного и качественного 3D-мэппинга важен каждый сантиметр и изгиб здания — ведь объект, на котором будет транслироваться сюжет, не должен остаться лишь бэкграундом представления, он получит реальную роль в шоу. 

– Это масштабная анимация. Внимание уделяется тому, какой будет свет, где будут тени, как они лягут. Во сколько начинать представление тоже важно — нам нужна почти кромешная тьма, – добавляют участники команды. 

Стены Нового замка в ночь на 1 июня превратят в огромный экран. Как создают фестивальный 3D-мэппинг

Транслировать все будут несколько мощных проекторов. Каждый на 10 000 люмен. Кстати, эксклюзивным будет каждая часть представления – музыка под анимированную историю на Новом замке полностью авторская. Ее писали специально к фестивальному проекту. 
Само шоу начнется во дворе Нового замка 1 июня в день открытия XII фестиваля национальных культур после 23.00. Длиться оно будет порядка 8 минут. Но не стоит переживать, если вы его не увидите — каждые 15 минут представление будет повторяться и так до 3 часов ночи. Увидеть фестивальный 3D-мэппинг смогут все. 

 
Фото автора
Дмитрий СМИРНОВ
http://grodnonews.by
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
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Это ночное шоу команда Foton media готовила больше 2,5 месяца. Чтобы «вывести» на стены Нового замка придуманную историю, им пришлось буквально  измерить все окна, углы и...
 
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