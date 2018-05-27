Стены Нового замка в ночь на 1 июня превратят в огромный экран. Как создают фестивальный 3D-мэппинг





Всех секретов и сценария авторы проекта, безусловно, раскрывать не хотят. За пару дней до начала удалось лишь выяснить, что в шоу на стенах замка будут задействованы красивая девушка, земной шар, национальные орнаменты, почти все главные архитектурные объекты Гродно и много музыки.





— В нашем шоу фактически каждый элемент очень символичен. Например, мы специально прорисовали национальные орнаменты участников фестиваля. Они будут появляться на стенах Нового замка. Начнем, безусловно, с белорусского. Наши узоры станут центральными в созданном 3D-мэппинге. Надо понимать, что это не какая-то плоская картинка на стенах. Это история, пронизанная символами и сюжетами. Будет много трансформаций, эффектов, – рассказывает арт-директор Foton media Михаил Попович.







Кстати, чтобы создать все эти эффекты и чтобы анимированная история фестиваля ощущалась как живая, команде разработчиков и дизайнеров пришлось серьезно потрудиться.

– Мы обыгрываем не просто плоскость. Мы работаем со всеми деталями, с архитектурой зданий. Учитываем все особенности конструкций. Когда мы готовим контент к шоу, то изучаем все доступные чертежи здания. Рассматриваем, анализируем все элементы и расстояния. Например, как в случае с Новым замком — здание очень старое, тем более проектной документации фактически нет. Мы здесь почти неделю все излазили, измеряли каждое окно, – добавляет арт-директор Foton media Михаил Попович.







Участники команды шоу говорят, что для создания полноценного и качественного 3D-мэппинга важен каждый сантиметр и изгиб здания — ведь объект, на котором будет транслироваться сюжет, не должен остаться лишь бэкграундом представления, он получит реальную роль в шоу.

– Это масштабная анимация. Внимание уделяется тому, какой будет свет, где будут тени, как они лягут. Во сколько начинать представление тоже важно — нам нужна почти кромешная тьма, – добавляют участники команды.





Транслировать все будут несколько мощных проекторов. Каждый на 10 000 люмен. Кстати, эксклюзивным будет каждая часть представления – музыка под анимированную историю на Новом замке полностью авторская. Ее писали специально к фестивальному проекту.

Само шоу начнется во дворе Нового замка 1 июня в день открытия XII фестиваля национальных культур после 23.00. Длиться оно будет порядка 8 минут. Но не стоит переживать, если вы его не увидите — каждые 15 минут представление будет повторяться и так до 3 часов ночи. Увидеть фестивальный 3D-мэппинг смогут все.