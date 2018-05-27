Проблемы гендерного равенства обсуждают на 107 сессии МОТ

Сегодня в европейской штаб-квартире Организации Объединённых Наций открылась 107 сессия Международной организации труда.

Это там боролись за восьмичасовой рабочий день, за труд, который не является товаром, за то, что женщинам, ухаживающим за маленькими детьми, тоже нужно платить.

Но вот чего так и не добились ни профсоюзы, ни сами трудящиеся, так это равенства полов. Об этом сегодня заявили на открытии сессии. Если и дальше двигаться такими темпами, на искоренение перегибов в сторону мужчин понадобится без малого два века.

Дворец Наций – европейская штаб-квартира Организации Объединённых Наций в Женеве. Вторая важнейшая резиденция ООН после Нью-Йорка. Именно здесь ежегодно собираются 187 стран-участниц Международной Организации труда – старейшего института ООН. Это тысячи делегатов – от европейских соседей Швейцарии – Германии, Австрии, Франции, Италии до куда более экзотичных государств – Буркина-Фасо, Вануату, Джибути или Соломоновых Островов. Представлена на масштабном форуме и Беларусь.

МОТ работает по принципу триады: о проблемах трудящихся говорят и сами работники, и наниматели, и профсоюзы. Каждый год внимание – конкретной теме. Сегодня это гендерное неравенство. С высокой трибуны звучат заявления, мол, хватит делить профессии на «мужские» и «женские». Пол не может быть предлогом для дискриминации. По исследованиям Международной организации труда за последние два десятка лет ситуация не слишком изменилась. Во многих странах женщины в основном всё ещё заняты неоплачиваемым, нетипичным или непривлекательным трудом. Что уж говорить о вершинах корпоративного мира. Судите сами: лишь 32 женщины входят в состав управленческой верхушки 500 крупнейших промышленных компаний США.

Анна Бионди, заместитель директора по правам трудящихся Международной организации труда: «Это громадная проблема. В следующем году МОТ – 100 лет и мы хотели бы войти в новое столетие уверенными в гендерном равенстве на рынке труда. И речь не только о безработице с женским лицом. К примеру, по закону за одну и ту же работу платить должны одинаково – и мужчинам, и женщинам. Но соблюдается ли это правило? Если нет – это уже дискриминация».

В целом, у женщин на треть меньше шансов найти работу. На 23% ниже зарплата – в среднем, конечно, но это актуально буквально для всего мира. Беларусь, конечно, не юго-восточная Азия и не Африка, но от схожих проблем не закрыться. К слову, белорусская делегация – по большей части женская.

Анна Варфоломеева, секретарь Федерации профсоюзов Беларуси по международной работе: «Всё-таки мы, женщины более активные в Беларуси. И у нас создан Национальный совет при Совете министров по гендерной политике. У нас если есть рабочее место, то претендует как мужчина, так и женщина – в соответствии со своей квалификацией. Есть вопросы чуть другого характера не в сфере труда, а в сфере материнства и детства, насилия в семье. Это тоже очень актуальные темы».

Да, за последние десять лет в мире стало почти на четверть миллиарда больше работающих женщин. Но такими темпами для полного устранения гендерного неравенства понадобится минимум 170 лет. Международная организация труда не намерена ждать так долго. Ведь гендерное равенство – одна из целей устойчивого развития ООН-2030.

Голос Беларуси в Женеве – ещё услышим. Обсуждать гендерные проблемы делегаты будут до 8 июня. Но уже через пару дней здесь, во Дворце Наций, пройдёт большое заседание, на котором выступит глава Федерации профсоюзов Беларуси.