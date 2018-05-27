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Белорусские самосвалы будут работать на минеральных карьерах Оренбургской области
Переговоры в Жодино ещё впереди, но это лишь часть интереса представителей российского региона в нашей стране.
У Беларуси и Оренбургской области – давние и тесные связи. Сейчас развиваются контакты и на местном уровне. Сегодня подписан новый договор о сотрудничестве между Оренбургским и Копыльским районами.
Сегодня рабочая группа собралась в четвёртый раз. В Оренбурсгской области сейчас работают 16 совместных белорусско-российских предприятий. Российский регион активно закупает белорусскую технику – тракторы, комбайны и автобусы. На экспорт также идёт молочная продукция, одежда и научные разработки.
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Переговоры в Жодино ещё впереди, но это лишь часть интереса представителей российского региона в нашей стране.
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