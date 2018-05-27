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​Белорусские самосвалы будут работать на минеральных карьерах Оренбургской области

28.05.2018 20:54 — Разное | ОНТ  
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Переговоры в Жодино ещё впереди, но это лишь часть интереса представителей российского региона в нашей стране.

У Беларуси и Оренбургской области – давние и тесные связи. Сейчас развиваются контакты и на местном уровне. Сегодня подписан новый договор о сотрудничестве между Оренбургским и Копыльским районами.

Михаил Маслов, министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области: «Создана рабочая группа, которая и предназначена для того, чтобы соединить обе стороны. Если есть необходимость, посмотреть те барьеры на уровне федеральных законов, выйти с инициативой об их изменении или упрощении, чтобы это было комфортно обеим сторонам».

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»: «138 процентов прирост за три месяца этого года, в прошлом году товарооборот вырос вообще в три раза! Динамика есть очень хорошая. Главное её удержать и глубоко развивать. Поставили задачи куда дальше двигаться. Завтра у нас ещё будут плановые встречи с министерствами, в том числе и промышленности».

Сегодня рабочая группа собралась в четвёртый раз. В Оренбурсгской области сейчас работают 16 совместных белорусско-российских предприятий. Российский регион активно закупает белорусскую технику – тракторы, комбайны и автобусы. На экспорт также идёт молочная продукция, одежда и научные разработки. 

 
 
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Переговоры в Жодино ещё впереди, но это лишь часть интереса представителей российского региона в нашей стране.
 
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